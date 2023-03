Alimente care te vor ajuta să arăți mai tânăr fără să ajungi la bisturiu

Cine nu vrea să arate mai tânăr? În timp ce chirurgia plastică și alte tratamente cosmetice vă pot ajuta să obțineți un aspect mai tânăr, ele pot fi, de asemenea, costisitoare și pot prezenta anumite riscuri.

Din fericire, există o mulțime de moduri naturale și delicioase de a arăta mai tânăr fără să ajungi la bisturiu. De fapt, alimentele pe care le consumi pot avea un impact semnificativ asupra pielii și al aspectului general.

Alimente care te ajută să arăți mai tânăr

Rodie

Rodia este plină de antioxidanți puternici, cum ar fi polifenoli, taninuri, antocianine și elagitanini, ceea ce o face excelentă pentru pielea ta. Datorită proprietăților sale antibacteriene, poate reduce apariția acneei, poate calma inflamația și roșeața și poate proteja pielea de daunele provocate de radiațiile solare, potrivit medical-news.org.

S-a descoperit că reduce la minimum aspectul ridurilor și al petelor pigmentare, cel mai probabil datorită capacității sale de a stimula regenerarea celulară.

Turmeric

Turmericul este un condiment care a fost folosit de secole în medicina tradițională pentru proprietățile sale puternice antiinflamatorii și antioxidante. Conține un compus numit curcumină, care s-a dovedit că reduce inflamația, protejează împotriva daunelor oxidative și promovează îmbătrânirea sănătoasă. Turmericul are, de asemenea, proprietăți antibacteriene și antivirale, care pot ajuta la întărirea sistemului imunitar și la protejarea împotriva bolilor.

Varza kale

Varza kale este bogată în nutrienți și benefică pentru piele. Concentrația mare de Vitamina K prezentă în kale ajută la hiperpigmentare, care poate provoca înroșirea și decolorarea pielii. În plus, vitamina K poate ajuta la coagularea sângelui și poate reduce aspectul cercurilor întunecate sub ochi, reducând la minimum acumularea de sânge sub piele. Kale conține, de asemenea, niveluri ridicate de Vitamina C, un antioxidant puternic care susține imunitatea și combate radicalii liberi care accelerează îmbătrânirea și cresc riscul de cancer.

Papaya

Papaya este o sursă naturală de enzime, vitamine și antioxidanți. Toate acestea ajută la exfolierea și luminozitatea pielii, la reducerea inflamației și la promovarea producției de colagen. Acest fruct tropical este bogat în vitamina C și antioxidanți care pot ajuta la protejarea împotriva daunelor solare și la îmbunătățirea elasticității pielii.

Una dintre enzimele găsite în extractul de papaya este papaina. Papaina este cunoscută pentru capacitatea sa de a descompune celulele moarte ale pielii și de a desfunda porii. Folosind produse de îngrijire a pielii care conțin extract de papaya, puteți ajuta la reducerea aspectului liniilor fine și a ridurilor, la îmbunătățirea texturii și a tonusului pielii.

Scorțișoară

Scorțișoara poate ajuta la reglarea nivelului de zahăr din sânge, la reducerea inflamației și la întărirea sistemului imunitar. Aceasta are, de asemenea, proprietăți antifungice și antibacteriene, care pot ajuta la combaterea infecțiilor și vă pot menține sănătos. Scorțișoara poate fi folosită și în produsele de îngrijire a pielii pentru a ajuta la reducerea acneei și la îmbunătățirea sănătății generale a pielii.

Sardine

Sardinele sunt o sursă fantastică de acizi grași. Studiile au arătat că acești acizi grași pot ajuta la reducerea aspectului liniilor fine, ridurilor și petelor pigmentare prin îmbunătățirea răspunsului pielii la expunerea la soare. De asemenea, au proprietăți antioxidante puternice care pot combate inflamația și roșeața, făcându-le o opțiune excelentă pentru cei cu afecțiuni ale pielii precum psoriazisul. Sardinele sunt, de asemenea, bogate în vitamina B12, care promovează regenerarea celulară și oferă pielii un aspect mai tineresc, și seleniu, care întărește bariera naturală a pielii.

Edamame

Această soia delicioasă este plină de antioxidanți. Acest lucru poate ajuta la protejarea organismului de daunele cauzate de radicalii liberi și la reducerea inflamației, care contribuie major la îmbătrânire. În plus, edamamele conțin genisteina, un compus despre care s-a demonstrat că îmbunătățește elasticitatea pielii, reduce aspectul ridurilor și stimulează producția de colagen.

Vinete

Unul dintre beneficiile majore ale vinetelor este modul în care funcționează ca diuretic pentru a echilibra nivelul lichidelor și a elimina toxinele din organism. Sunt pline de potasiu și sunt formate din apă în proporție de 92%. Vinetele funcționează și ca astringent. Produsele astringente ajută la eliminarea toxinelor si a radicalilor liberi care accelerează apariția ridurilor fine.

Ardei gras

Ardeii grași sunt o sursă bogată de vitamina A, oferind 93% din aportul zilnic recomandat. Acest nutrient ajută la protejarea împotriva razelor UV și previne descompunerea colagenului, care menține pielea plină și reduce aspectul ridurilor. De asemenea, conțin antioxidanți puternici precum capsantina și vitamina C, care uniformizează nuanța pielii prin redistribuirea pigmentului de melanină.

Ceai verde

Unul dintre cei mai importanți antioxidanți găsiți în ceaiul verde se numește EGCG. S-a demonstrat că acest antioxidant are o gamă largă de beneficii pentru piele. Protejează împotriva daunelor solare, reducând inflamația și îmbunătățind elasticitatea pielii. De asemenea, s-a descoperit că EGCG ajută la reducerea aspectului liniilor fine și ridurilor. Ceaiul verde conține și cofeină, care poate ajuta la îmbunătățirea fluxului de sânge către piele. Fluxul sangvin îmbunătățit duce la reducerea cearcănelor.