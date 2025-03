Care este adevăratul motiv pentru care nu te poți opri din a mânca alimente bogate în calorii, sare și zahăr. Ce trebuie să faci pentru a scăpa de acest obicei

Biscuiții care se topesc în gură, chipsurile crocante sau pâinea albă pufoasă au un lucru în comun – o textură moale și plăcută.

Dar contează acest aspect? Da, și nu doar din cauza lipsei de fibre și a valorii nutritive scăzute a alimentelor ultra-procesate (UPF), adesea acuzate pentru creșterea în greutate și problemele de sănătate. Un factor important este chiar textura lor moale.

UPF-urile sunt, în general, alimente extrem de procesate care conțin aditivi și ingrediente pe care nu le-ai găsi într-o bucătărie obișnuită. Acestea sunt, de obicei, bogate în calorii, sare, zahăr și grăsimi.

De fiecare dată când mâncăm, stomacul se dilată și eliberează hormoni de sațietate care transmit creierului că am mâncat suficient. Însă acest semnal are nevoie de timp pentru a ajunge la creier.

Problema este că alimentele ultra-procesate sunt atât de ușor de mestecat și înghițit încât ajungem să consumăm cantități mai mari înainte ca semnalele de sațietate să își facă efectul – practic, creierul nu primește mesajul la timp.

Asta înseamnă că, cu cât mănânci mai repede, cu atât ești mai predispus să continui să mănânci și să exagerezi. Ocazional, acest lucru nu este o problemă, dar dacă se întâmplă frecvent, consumul de calorii poate deveni excesiv.

Un studiu-cheie, publicat în jurnalul Cell Metabolism a demonstrat pentru prima dată cât de mult încurajează UPF-urile supraalimentarea. Cercetătorii au descoperit că persoanele care au urmat o dietă bazată pe UPF-uri au consumat, în medie, cu 500 de calorii pe zi mai mult decât cei care au avut o dietă bazată pe alimente neprocesate.

În cadrul studiului, 20 de participanți au fost împărțiți în două grupuri, fiecare urmând fie o dietă ultra-procesată, fie una neprocesată, ambele având același conținut de calorii, zahăr, grăsimi și fibre. Cei care au urmat dieta bazată pe UPF-uri au luat aproape un kilogram în greutate în doar două săptămâni, în timp ce cei care au consumat alimente neprocesate au slăbit aproximativ tot atât.

Surprinzător, nu gustul mai bun a fost motivul pentru care oamenii au consumat mai multe UPF-uri. Participanții nu le-au evaluat ca fiind mai plăcute, însă le-au mâncat de două ori mai repede.

Textura alimentelor influențează cât de mult mâncăm

Nu doar alimentele ultra-procesate au o textură moale – chiar și alimentele minim procesate, cum ar fi piureul de mere, sunt consumate mai repede decât echivalentele lor în stare brută, cum ar fi un măr întreg.

Un studiu publicat în The American Journal of Clinical Nutrition, a constatat că alimentele mai moi, indiferent dacă sunt ultra-procesate sau nu, ne fac să mâncăm mai mult, pur și simplu pentru că sunt mai ușor de mestecat și înghițit.

Un alt studiu, publicat în European Journal of Nutrition, a arătat că textura alimentelor influențează cât de mult consumăm chiar mai mult decât dacă sunt procesate sau nu. Participanții au mâncat cu 33% mai mult și cu 85% mai repede atunci când mesele lor aveau o textură moale – indiferent de gradul de procesare al alimentelor.

Aceeași tendință se aplică și băuturilor. Un studiu publicat în International Journal of Obesity, a arătat că oamenii consumă cu aproximativ 30% mai mult lapte cu ciocolată subțire comparativ cu versiunile mai groase, asemănătoare unei creme, ceea ce a dus la un aport caloric suplimentar de 243 de calorii.

Se pare că băuturile mai groase se consumă mai lent, ceea ce contribuie la o senzație mai rapidă de sațietate. Același principiu se aplică și alimentelor mai voluminoase, care întind stomacul și semnalează mai repede că ai mâncat suficient.

Ce poți face pentru a evita supraalimentarea?

1. Fii atent la ce mănânci

Mâncatul în timp ce ești distras te poate face să consumi mai mult decât îți dai seama.

O analiză publicată în The American Journal of Clinical Nutrition, a descoperit că persoanele care mâncau în timp ce se uitau la TV sau la telefon consumau cu aproximativ 10% mai mult la acea masă și cu 25% mai mult la următoarea, deoarece nu au fost conștienți de cât de sătui erau.

Pe de altă parte, cei care acordă atenție gustului, texturii și mirosului alimentelor tind să mănânce cu aproximativ 10% mai puțin la mesele următoare.

Pentru a evita mâncatul în exces, încearcă să elimini distragerile, să iei înghițituri mai mici și să savurezi fiecare mușcătură.

2. Folosește tacâmuri mai mici acasă, dar mai mari în oraș

Un studiu publicat în British Journal of Nutrition, a arătat că folosirea unei linguri mai mici îi face pe oameni să ia înghițituri mai mici și să mănânce mai încet, ceea ce reduce aportul alimentar cu aproximativ 8%.

Totuși, un alt studiu publicat în Journal of Consumer Research, sugerează că în restaurante este mai bine să folosești tacâmuri mai mari. Oamenii sunt mai motivați să mănânce în oraș, iar folosirea unei furculițe mici îi face să simtă că nu fac progrese, ceea ce îi determină să consume mai mult.

Așadar, încearcă să folosești tacâmuri mai mici acasă pentru a controla porțiile, dar optează pentru tacâmuri mai mari când mănânci în oraș.

3. Mestecă mai mult mâncarea

„Mestecă-ți mâncarea” este un sfat des întâlnit, dar are un fundament științific solid.

Un studiu din 2014, publicat în Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, a constatat că persoanele care mestecau fiecare înghițitură cu 150-200% mai mult decât de obicei – între 42 și 56 de mestecături pe mușcătură – au consumat cu până la 14% mai puțină mâncare.

Mestecatul mai lent prelungește durata mesei, oferind timp corpului să elibereze hormonii de sațietate fără a lăsa senzația de foame.

Pentru a aplica acest truc, începe prin a număra mestecăturile pentru câteva înghițituri la fiecare masă și încearcă să le dublezi.

Aceste mici schimbări te pot ajuta să îți controlezi mai bine foamea și să reduci supraalimentarea fără eforturi majore, scrie dailymail.com.

