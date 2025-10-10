Decizie istorică. Primul stat din SUA care interzice alimentele ultraprocesate

Autor: Aniela Manolea
Vineri, 10 Octombrie 2025, ora 11:01
640 citiri
Decizie istorică. Primul stat din SUA care interzice alimentele ultraprocesate
California, primul stat din SUA care interzice alimentele ultraprocesate FOTO /Pexels

Alimentele ultraprocesate au fost interzise prin lege într-un stat american, ca parte din strategia legislativă „Mâncare adevărată, copii sănătoși”. Actul istoric semnat de guvernatorul Californiei, Gavin Newson, este primul de acest tip care definește și interzice aceste alimente, pe fondul unor statistici oficiale îngrijorătoare.

California a devenit primul stat american care interzice alimentele ultraprocesate în alimentele servite elevilor la școală. Potrivit Centrului pentru Prevenirea și Controlul Bolilor din SUA, copiii americani își acoperă aproape două treimi din consumul de calorii zilnic prin alimente ultraprocesate.

Legea va intra în vigoare în 2026 și stabilește normele pentru eliminarea treptată a alimentelor ultraprocesate din alimentația elevilor la școală, scrie CNN.

Legea „Real Food, Healthy Kids Act” („Mâncare adevărată, copii sănătoși”) definește un aliment ultraprocesat ca fiind unul care poate conține ingrediente precum:

  • îndulcitori necalorici;
  • cantități mari de grăsimi saturate, sodiu și zahăr adăugat;
  • aditivi precum emulgatori, stabilizatori și agenți de îngroșare, potențiatori de aromă;
  • mai mulți coloranți alimentari și multe altele.

Noua lege include detalii precum nivelul de zahăr și sare maxim dintr-un aliment care poate fi copiilor din școlile primare și gimnaziale. Recomandările vizează și liceeni, însă cu un standard ușor diferit.

Termenele legii:

  • 1 februarie 2028 - furnizorii de alimente vor fi obligați să dezvăluie toate alimentele procesate destinate elevilor
  • 1 iulie 2035 - toate alimentele ultraprocesate care prezintă motive de îngrijorare pentru oamenii de știință vor fi eliminate din mesele și gustările servite elevilor.

