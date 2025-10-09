Adio ”burgeri vegetali”. Parlamentul European a adoptat restricționarea unor termeni ca friptură și cârnat strict pentru alimente din carne

Autor: Aniela Manolea
Joi, 09 Octombrie 2025, ora 12:37
Adio ”burgeri vegetali”. Parlamentul European a adoptat restricționarea unor termeni ca friptură și cârnat strict pentru alimente din carne
Parlamentul European a adoptat miercuri, 8 octombrie, o propunere legislativă care ar interzice în toată Uniunea Europeană folosirea termenilor de tipul „burgeri vegetali”, „friptură de tofu” sau „șnițel de conopidă”. Măsura susținută de crescătorii de animale europeni are ca scop delimitarea clară între produsele naturale din carne și cele obținute din plante prin procesare.

Proiectul legislativ ar restricționa folosirea pe ambalaje a termenilor de tipul „friptură”, „cârnat” sau „burger”. Acestea ar mai putea fi utilizate doar la produsele alimentare din carne, nu și la cele de origine vegetală.

Eurodeputații au adoptat proiectul cu 355 de voturi pentru și 247 împotrivă, însă rezultatul votului va deveni realitate în Uniunea Europeană când regulamentul va fi adoptat de toate cele 27 de țări membre.

Amendamentul a fost propus de eurodeputata franceză de centru-dreapta Céline Imart, care a folosit precedentul legislativ european în care termenii „lapte” și „iaurt” au fost interziși pentru produsele pe bază de plante.

Restricționarea termenilor a fost criticată de Grupul Verzilor din Parlamentul European, care au criticat măsură drept populistă.

„Burgerii vegetali și carnații din tofu nu sunt o sursă de confuzie pentru consumatori, ci doar pentru politicienii de dreapta. Această tactică este o diversiune și un ecran de fum. Niciun fermier european nu va câștiga mai mult sau nu va fi mai sigur pe viitor din cauza acestei restricții”, a declarat Thomas Waitz, eurodeputat austriac din Grupul Verzilor, citat de The Guardian.

Votul a fost criticat și de Irina Popescu, ofițer de politici alimentare în cadrul BEUC, Organizația Consumatorilor Europeni.

„Aproape 70% din consumatori înțeleg numele atunci când acestea sunt semnalizate clar pe etichetă ca produse vegane sau vegetariene. Eforturile legislative ar trebui să se concentreze în direcția unor standarde clare pentru ambalaje, cu etichete în care consumatorii pot avea încredere”, a explicat specialista.

