Ce este orzul verde și ce proprietăți are

Orzul verde este o plantă bogată în clorofilă și antioxidanți, vitamine, minerale și nutrienți. Orzul verde este un super aliment ce oferă numeroase beneficii nutriționale și merită să fie introdus în alimentația întregii familii. Acest produs se regăsește în special sub formă de pulbere de orz verde, în magazinele de profil.

Iarba de orz este frunza tânără a plantei de orz verde, Hordeum vulgare. Orzul verde este o plantă cerealieră cultivată din cele mai vechi timpuri pentru consum alimentar și medicinal.

Ce este orzul verde?

Frunza tânără a plantei de orz verde, Hordeum vulgare este un produs comercializat și consumat în multe variante pentru numeroasele beneficii oferite sănătății organismului. Planta tânără are un conținut bogat în clorofilă, nutrienți, vitamine, minerale necesare organismului uman pentru toate procesele interne.

Dacă nu te-am convins asupra acestui super aliment intră online și descoperă mai multe despre orzul verde și beneficiile oferite. Îți mai spunem că pulberea de orz verde pe care o regăsești în multe magazine de profil este rezultatul deshidratării frunzelor tinere de orz și reprezintă de fapt forma concentrată de super nutrienți.

Proprietățile orzului verde

Orzul verde este o sursă importantă de antioxidanți puternici, aminoacizi esențiali organismului, enzime, fibre. Iată ce conține 5 grame de orz verde:

20 de calorii;

2 g proteine;

2 g carbohidrați;

vitamina A;

fier;

magneziu;

fosfor;

potasiu;

zinc;

calciu;

vitamina B1, B2, B3, B6;

vitamina C;

vitamina K. (1)

Care sunt beneficiile orzului verde pentru organism?

Slăbire sănătoasă

Orzul verde este un produs sărac în calorii, dar cu conținut mare de fibre, ceea ce îl face alimentul perfect pentru slăbire sănătoasă. Fibrele nu au un tranzit rapid în corp motiv pentru care oferă sațietate îndelungată. Studiile realizate pe persoane supraponderale, care au primit doze de orz verde, au arătat că acestea au slăbit mai mult tocmai pentru că au consumat în cantitate mare orz verde cu multe fibre. (2)

Echilibrarea nivelului de zahăr din sânge

Orzul verde ar putea menține un nivel normal de zahăr în sânge, potrivit studiilor. Efectul se datorează fibrelor insolubile care nu se dizolvă în apă. De aceea se crede că orzul verde are șanse să îmbunătățească sensibilitatea la insulină, ceea ce determină organismul să folosească eficient acest produs natural și să regleze zahărul din sânge, însă, studiile sunt abia la început în acest sens și sunt necesare și alte date. (2)

Susține sănătatea inimii

Adăugarea orzului verde în dietă poate susține sănătatea inimii. Un studiu la care au participat diabetici a arătat că extractul din frunze de orz verde a determinat scăderea colesterolului rău - LDL, un factor de risc în bolile de inimă.

Orzul conține compuși precum triptofanul și acidul gamma-aminobutiric (GABA) a căror acțiune conduce la scăderea tensiunii arteriale, reducerea inflamației și îmbunătățirea sănătății inimii. Pentru moment sunt necesare cercetări aprofundate pentru stabilirea dozelor recomandate, precum și a perioadei de tratament. (2)

Sprijin pentru întărirea sistemului imunitar

Vitaminele, mineralele și nutrienți din orzul verde susțin sistemul imunitar și îl întăresc în lupta cu infecțiile bacteriene și virale. Structurile polizaharide din orzul verde pot spori imunitatea prin intensificarea activității celulelor imune macrofage. (3)

Cum se poate consuma orzul verde?

Iarba de orz poate fi consumată proaspătă, dacă este cultivată, adăugată în salate, sucuri, cu fructe sau legume. Comandă orz verde pulbere bio, 250 g de pe Obio.ro pentru a adăuga acest super produs în dietă, combinat cu apă, suc, lapte de orez, iaurt, legume sau fructe - banane, portocale, mango, mere, roții, morcovi pentru un plus de vitalitate și energie.

Achiziționarea produselor de calitate certificate organic este recomandată, alături de introducerea pulberii de orz verde treptat în alimentație.

Reacții adverse la consumul de orz verde

Orzul verde este considerat un produs sigur pentru consumul uman. Ca orice aliment poate declanșa unele efecte neplăcute persoanelor cu alergii la alte cereale, celor care au medicamente pentru diluarea sângelui sau pentru unele boli de rinichi. Acesta este motivul pentru care dacă vrei să introduci orzul verde în dietă este bine să discuți cu medicul curant înainte. (2)

Acest material oferă informații generale despre orzul verde și proprietățile deosebite ale acestui aliment, precum și despre beneficiile pentru sănătate. Consultă medicul înainte de a introduce produsul în alimentație și urmează sfatul specialistului!

Surse:

1. BARLEY GRASS JUICE POWDER, BARLEY - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/1064117/nutrients

2. What Is Barley Grass? Everything You Need to Know - https://www.healthline.com/nutrition/barley-grass

3. Barley Grass Nutrition Facts and Health Benefits - https://www.verywellfit.com/barley-grass-88679