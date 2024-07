Subiectul crucial pentru România, șters complet de pe agenda publică, de 5 ani: „Legislație există, dar mai trebuie și aplicată”

Ani de zile, europarlamentarii români s-au plâns în media și la Bruxelles că, în țara noastră, calitatea produselor, în special a celor alimentare, este inferioară față de cea a produselor din Vest. Până prin 2019 a ținut această preocupare, pentru că subiectul a fost dosit brusc, după ce au apărut în agendă alte subiecte, precum COVID, războiul din Ucraina și inflația.

Realitatea este că, în România, multe dintre produsele de import sunt de „categoria B”, potrivit studiilor efectuate. O analiză InfoCons, realizată în 2022, arată că 50% dintre ele prezintă astfel de probleme.

Astfel, în Occident, produsul de la aceeași companie, același sortiment, este superior din punct de vedere calitativ. În aceste condiții, se ridică problema discriminării cetățenilor români. Pe scurt, existența unui „dublu standard” la nivelul Uniunii Europene (UE).

Ziare.com a discutat cu mai mulți foști și actuali europarlamentari. Puțini au fost cei care și-au amintit despre tema pe care am readus-o în atenție, aspect ce a confirmat faptul că „dublul standard” a rămas un subiect „arhivat”.

Rareș Bogdan, europarlamentar PNL: „De la ce s-a votat la realitatea din teren, e ceva distanță”

Problema încă e departe de a fi rezolvată, admite europarlamentarul PNL, Rareș Bogdan, aflat la cel de-al doilea mandat.

„Parlamentul European a votat o Directivă care prevede că obiceiul de a comercializa un produs într-un stat UE ca fiind identic cu un produs vândut în alte state UE, în ciuda compoziției diferite, poate constitui o practică înșelătoare. Există o excepție, și anume dacă diferențele sunt justificate de factori obiectivi. Adică, să zicem, un anumit ingredient este un produs sezonier și o companie folosește altul, mai de slabă calitate, revenind, însă, la rețetă, atunci când materia primă revine pe piață. Un exemplu poate fi ciocolata, unde aprovizionarea cu cacao are sincope. De la ce s-a votat la realitatea din teren, e ceva distanță, motiv pentru care ANPC, în colaborare cu Comisia Europeană, a inițiat înființarea unui grup de lucru, la nivelul UE, pentru a determina prezența produselor cu dublu standard. Problema este că nu există mecanisme simple de a identifica, verifica și sancționa practicile înșelătoare. Iar ca să existe, trebuie să avem un standard, iar aici trebuie să lucreze autoritățile naționale cu Comisia. Stabilești care este standardul la un anumit produs, apoi stabilești o perioadă de conformare, și, după încheierea acesteia, dai sancțiuni.

De ce nu se întâmplă asta? Poate pentru că, dacă dovedești dublul standard, amenda este de până la 4% din cifra de afaceri. Pot exista cauze obiective. De pildă, într-un stat, legea impune o proporție de grăsimi într-un produs, în alt stat, altă proporție. Mi se pare că, dacă se dorește, se poate rezolva și această chestiune. Iei un întreg lot de ciocolată făcut în Belgia, studiezi compoziția și vezi unde este vândut, iar, dacă în același timp, compania a produs un lot vândut în România, compari etichetele. Legislație există, mai rămâne să fie aplicată. Comisia Europeană are problema pe masă, mai trebuie să o rezolve”, a declarat Rareș Bogdan, pentru Ziare.com .

Totodată, liderul PNL amintește de faptul că, în 2019, când România a deținut președinția rotativă a Consiliului, în timpul guvernării Vioricăi Dăncilă (PSD), problema dublului standard a fost făcută uitată.

„În noul mandat, colegii din comisiile de agricultură, sănătate și comerț vor analiza din nou problema, dacă va veni și Comisia cu o propunere. De asta trebuie crescut rolul Parlamentului European și redusă birocrația din tehnica legislativă, de asta trebuie schimbat Tratatul UE! Dacă am fi avut dreptul de a iniția acte normative cu putere de lege, și negocierile cu Comisia și Consiliul ar dura mai puțin, poate dublul standard ar fi fost rezolvat deja.

Mai trebuie avut, însă, în vedere ceva: România a deținut președinția rotativă în 2019, când a izbucnit scandalul dublului standard, dar, din motive bizare, nu a participat la studiul european care a constatat că o treime din produsele cu ambalaj identic sau similar - dulciuri, cafea, lactate - aveau diferențe în compoziție. Pe urmă a venit pandemia și tot ce am trăit anii aceia. Dar n-am auzit ca problema să se fi rezolvat. Am votat o lege împotriva dublului standard, dar nu avem standard”, a mai comentat Bogdan.

Norica Nicolai, fost europarlamentar ALDE: „România nu a mai insistat”

Și Norica Nicolai, europarlamentar în perioada 2014-2019 din partea ALDE, susține, de asemenea, că politicienii români au uitat rapid de subiect, când au dat de greu. Astfel, inițiativa a rămas „în aer”.

„Ultimele acțiuni concrete au fost făcute de ministrul Daea la Bruxelles și de noi, în Parlamentul care a funcționat până în 2019. S-au făcut expertize, atât naționale, cât și de laboratoare independente, prin care s-a demonstrat că există un dublu standard cu privire la produsele pe care România le importă. Atunci s-a sesizat Comisia, dar, din câte cunosc, nu cred că s-a mai întâmplat ceva de atunci. Probabil România nu a mai insistat.

Întotdeauna, dacă există o sesizare din partea unui stat membru, ei (Comisia) sunt obligați să se sesizeze. La acea vreme am discutat cu Petre Daea, am solicitat expertize și-n laboratoare din UE, nu numai din România, ceea ce i-a surprins. Nu am dorit să se spună că suntem partizani. S-au făcut expertize și la Bruxelles, și în Germania.

Depinde de noi ce facem. Potrivit regulilor europene, statul membru care consideră că-i sunt aplicabile dublele standarde de comerț trebuie să se sesizeze. Deci trebuie ca noi să sesizăm documentat pe mai multe tipuri de produse - detergenți, alimente”, a declarat Norica Nicolai, pentru Ziare.com .

Gheorghe Piperea, europarlamentar AUR: „Este un lucru extrem de grav securitatea alimentară”

În opinia avocatului Gheorghe Piperea, europarlamentar ales în urma alegerilor din 2024, pe listele AUR, produsele slab calitative livrate către Est reprezintă o problemă de securitate alimentară a României.

„Niște proceduri pe rol, derulate de Protecția Consumatorului din România și autoritatea europeană, dar chestiunea asta nu va rămâne așa, pentru că, pe de-o parte, pune în discuție tratamentul diferențiat față de cetățenii europeni, care ar trebui să aibă egalitate de șanse, dar mai este un lucru extrem de grav, securitatea alimentară. Dacă este tolerat să ai o calitate în Franța și alta în România, s-ar putea ca în România să se întâmple niște lucruri în planul sănătății publice, ce rezultă din încălcarea normelor de securitate a alimentelor.

Trebuie să ajung în comisia care se ocupă cu protecția consumatorilor și atunci veți vedea acțiuni concrete. Deocamdată e bună și teoria. Înainte să te apuci de făcut lucruri, trebuie să știi ce e de făcut. Sunt multe lucruri pe care lumea nu le știe. Tribuna pe care o voi avea la Parlamentul European va rupe din acest baraj informațional. Astfel, va ști și ce să facă: sunt petiții, acțiuni în răspundere, audiențe la europarlamentari, proteste în fața guvernului ș.a.m.d.”, a declarat Piperea, pentru Ziare.com.

