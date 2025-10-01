Alimentul consumat după exerciții fizice care reduce inflamația mai mult decât carbohidrații

Un nou studiu publicat în revista Nutrients arată că iaurtul grecesc poate fi mai mult decât o gustare sănătoasă. El ar putea avea un rol important în recuperarea după sport și în reducerea inflamațiilor din organism.

Cercetarea, realizată pe 30 de tineri bărbați sănătoși din Canada, a analizat cum influențează consumul de iaurt grecesc (GY) markerii inflamatori după antrenamente intense de forță și exerciții pliometrice, comparativ cu un desert pe bază de carbohidrați (CP).

De ce iaurtul grecesc?

Produsele lactate sunt considerate ideale după sport datorită combinației de carbohidrați, proteine și electroliți. Iaurtul grecesc are însă și un plus: conține mai multe proteine decât laptele, probiotice și compuși bioactivi care ar putea influența microbiomul intestinal și, implicit, inflamațiile din corp.

Cum s-a desfășurat studiul

Participanții au fost împărțiți în două grupuri. Cei din grupul GY au consumat, în zilele cu antrenamente, câte 200 g de iaurt grecesc degresat de trei ori pe zi, iar în zilele de pauză – câte 150 g de două ori pe zi. Ceilalți au primit un desert cu carbohidrați, cu aceeași valoare energetică.

Pe parcursul celor 12 săptămâni de antrenamente, cercetătorii au măsurat markerii inflamatori din sânge la început, după o săptămână și la final.

Rezultatele cheie

Atât sportul, cât și alimentația au influențat inflamația, însă iaurtul grecesc a adus beneficii suplimentare.

La cei care au consumat iaurt grecesc, nivelurile de IL-6 (un marker inflamator important) au scăzut mai mult decât în grupul de control.

Spre deosebire de cei care au consumat desertul cu carbohidrați, participanții care au mâncat iaurt grecesc nu au avut creșteri ale TNF-α (alt marker inflamator asociat bolilor cronice).

În plus, s-a observat o tendință ca iaurtul grecesc să stimuleze IL-10, o moleculă cu rol antiinflamator.

Ce înseamnă asta pentru tine

Antrenamentele regulate au oricum efecte benefice asupra sănătății, însă alimentația post-exercițiu poate amplifica aceste avantaje. Potrivit studiului, iaurtul grecesc ar putea sprijini recuperarea, reduce inflamațiile și proteja organismul pe termen lung.

Totuși, cercetătorii subliniază că studiul are limite: a fost realizat doar pe tineri sănătoși, cu niveluri scăzute de inflamație la început, iar concluziile nu pot fi aplicate automat tuturor categoriilor de vârstă sau persoanelor cu afecțiuni cronice.

Dacă faci sport și vrei să îți ajuți corpul să se refacă mai repede, un iaurt grecesc după antrenament ar putea fi o alegere inspirată. Simplu, gustos și cu beneficii reale pentru sănătate, acest aliment se conturează ca o alternativă mai bună la gustările procesate de după efort.

