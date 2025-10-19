Schimbarea simplă în alimentație care previne o boală comună de ficat. „O fibră naturală abundentă în legume”

Autor: Catalina Sirbu
Duminica, 19 Octombrie 2025, ora 10:47
460 citiri
Persoană care mănâncă legume FOTO Pexels

Creşterea aportului de fibre vegetale ar putea reprezenta o strategie simplă şi eficientă pentru prevenirea şi chiar inversarea bolii hepatice asociate disfuncţiei metabolice, cunoscută anterior ca boala ficatului gras non-alcoolic, potrivit unui studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea California, Irvine.

Aceştia au demonstrat că o fibră naturală prezentă în numeroase legume poate modifica compoziţia bacteriilor intestinale într-un mod care protejează ficatul de efectele nocive ale fructozei, un zahăr frecvent consumat în alimentaţia modernă.

Cercetarea, publicată în revista Nature Metabolism, arată că inulina favorizează activitatea bacteriilor intestinale care utilizează fructoza înainte ca aceasta să fie absorbită şi să ajungă la ficat. Prin reducerea transferului de fructoză din intestin către ficat, se previne acumularea de grăsimi la nivel hepatic (steatoza hepatică) şi instalarea rezistenţei la insulină, doi factori centrali în dezvoltarea sindromului metabolic.

„Am constatat că suplimentarea dietei cu inulină, o fibră naturală abundentă în legume precum ceapa, usturoiul, şi cicoarea, modifică favorabil microbiota intestinală, determinând bacteriile să metabolizeze o parte semnificativă din fructoză înainte ca aceasta să ajungă în circulaţia sistemică”, a explicat dr. Cholsoon Jang, coordonatorul studiului şi profesor la Facultatea de Medicină din cadrul UC Irvine, citat într-un comunicat.

Schimbările induse de inulină în microbiota intestinală diminuează efectele nocive ale fructozei asupra ficatului, prevenind inflamaţia şi depunerile de grăsimi (lipide). Totodată, inulina favorizează creşterea producţiei hepatice de antioxidanţi endogeni, cu rol protector asupra celulelor hepatice.

Rezultatele oferă o nouă perspectivă asupra rolului microbiomului intestinal în menţinerea sănătăţii metabolice şi evidenţiază potenţialul intervenţiilor legate de alimentaţie în prevenirea bolilor hepatice.

Cercetătorii au analizat efectele inulinei inclusiv la persoane fără obezitate, unde tulburările metabolice pot rămâne nedetectate în stadiile incipiente din cauza unui indice de masă corporală (IMC) aparent normal.

Analizele efectuate au arătat că inulina stimulează degradarea fructozei la nivelul intestinului subţire, reducând trecerea acesteia către colon şi ficat. Prin acest mecanism, se diminuează lipogeneza hepatică de novo (procesul prin care ficatul produce grăsimi noi) şi se intensifică sinteza unor aminoacizi precum serina şi glicina, necesari pentru producerea de glutation, principalul antioxidant celular al ficatului. Acest efect complex contribuie la reducerea stresului oxidativ şi la protejarea funcţiei hepatice.

Autorii studiului consideră că rezultatele pot deschide calea către noi strategii în medicina preventivă bazate pe o alimentaţie personalizată.

În viitor, echipa intenţionează să analizeze modul în care şi alte tipuri de fibre alimentare influenţează metabolismul fructozei şi riscul de boli asociate, precum obezitatea, diabetul zaharat de tip 2 sau cancerul hepatic.

„Identificarea bacteriilor şi a căilor metabolice implicate în procesarea fructozei ne permite să concepem abordări nutriţionale personalizate. Prin evaluarea eficienţei microbiotei intestinale a fiecărui individ în metabolizarea fructozei, putem recomanda tipul optim de prebiotice sau probiotice, maximizând beneficiile terapeutice şi reducând efectele adverse”, a adăugat dr. Jang.

Cercetătorii subliniază importanţa menţinerii unui aport adecvat de fibre vegetale pentru sănătatea metabolică şi hepatică.

Într-un context alimentar dominat de produse ultraprocesate şi bogate în zahăr, revenirea la o dietă naturală, bazată pe legume şi fibre, ar putea deveni un instrument esenţial în prevenirea bolilor cronice.

