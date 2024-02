Lista alimentelor din care ar trebui să-ți faci provizii în luna februarie

Sezonul răcelilor și gripei este la apogeu, de aceea este bine ca atunci când mergeți la cumpărături să puneți în coș produsele care vă ajută pentru a vă menține sănătatea la finalul iernii.

Nutriționiștii dieteticieni au făcut o lista cu produsele esențiale pe care trebuie să le achiziționați în bucătărie în luna februarie.

Rodie

Puteți găsi încă rodii frumoase pe rafturile magazinelor în această lună. Nuanța lor roșie este minunată și oferă și o valoare nutritivă considerabilă. O jumătate de cană de semințe de rodie conține 3,5 grame de fibre hrănitoare, conform Centrului de Date Alimentare al USDA. În plus, rodiile conțin și antioxidanți cunoscuți sub numele de polifenoli, care ajută la contracararea radicalilor liberi care cauzează daune celulelor.

"Rodiile sunt minunate proaspete, congelate sau sub formă de suc", spune Lauren Harris-Pincus, M.S., RDN, fondatoare a NutritionStarringYOU.com și autoare a cărții The Everything Easy Pre-Diabetes Cookbook.

"Adăugați-le în mese și gustări dulci sau sărate, cum ar fi salatele, legumele la cuptor, bolurile cu cereale integrale și parfaiturile cu iaurt grecesc sau brânză de vaci. Sunt, de asemenea, fabuloase adăugate peste fulgii de ovăz sau bolurile de smoothie pentru un plus de dulceață."

Ads

Salată Scarola

Scarola este o legumă cu frunze, cunoscută și ca cicoare de grădină.

Este cu adevărat o legumă versatilă care poate fi servită caldă sau rece într-o varietate de feluri de mâncare. Conform USDA, o porție de 1 cană de scarola gătită furnizează 4 grame de fibre hrănitoare și este o sursă bună de vitamina A, o vitamină liposolubilă importantă care joacă un rol în sănătatea imunitară, sănătatea reproducătoare și vedere, potrivit Institutelor Naționale de Sănătate.

Asociați scarola cu boabele din conserve, consumați-o crudă în salate sau gătiți-o pe grătar, scrie eatingwell.com.

Portocale roșii

Puțin mai scumpe decât cele obișnuite, portocalele roșii oferă o culoare, un gust și nutrienți unici.

"Februarie este momentul perfect să aruncați o pungă de portocale roșii în coșul de cumpărături. La fel de bogate în vitamina C ca și celelalte varietăți de portocale, cele roșii se laudă cu un conținut ridicat de antocianine, un antioxidant care conferă acestei portocale culoarea roșie profundă", spune nutriționistul Nicole Rodriguez, proprietarul Enjoy Food. Enjoy Life.

Ads

A avea o varietate de tipuri de antioxidanți în dieta dvs. este important pentru a ajuta la protejarea împotriva bolilor. Mai mult, spune Rodriguez, "gustul său subtil de zmeură o face, de asemenea, o bucurie de mâncat."

Roșii conservate

Roșiile sunt o sursă puternică de nutrienți, dar sunt în sezon în lunile de vară. Datorită procesului de conservare, roșiile sunt culese și conservate în momentul de vârf al prospețimii lor, astfel încât să le puteți savura tot timpul anului.

Rosiile conservate conțin de fapt mai mult licopen (alt antioxidant important) și vitamina E decât cele proaspete, conform unei recenzii din 2022 publicate în Advanced Nutrition. Un dezavantaj potențial este că în timpul conservării pot fi adăugate și alte ingrediente precum sare, care poate să nu se potrivească nevoilor dvs. alimentare particulare. De aceea, dieteticienii recomandă alternarea între roșii conservate și proaspete atunci când sunt disponibile. Dacă sodiul adăugat este o preocupare pentru dvs., optați pentru roșii conservate etichetate ca fără sare adăugată.

Ads

"Roșiile conservate îmi salvează masa atunci când sunt într-o situație dificilă și am nevoie de ceva rapid. Nu numai că sunt ieftine, dar sunt și hrănitoare", spune nutriționista Sylvia Klinger.

Prune Uscate

Prunele uscate pot să nu aibă un aspect foarte atractiv, dar cu siguranță sunt bune pentru dvs. Sunt alimente cu conținut scăzut de sodiu, grăsimi și colesterol, dar furnizează și aproximativ 3 grame de fibre hrănitoare în jur de cinci bucăți, conform USDA.

Deși prunele sunt adesea considerate a fi bogate în zahăr, rețineți că acest zahăr provine din surse naturale și sunt considerate alimente cu un indice glicemic scăzut. Acest lucru înseamnă că prunele nu au un impact atât de sever asupra nivelurilor de zahăr din sânge ca un aliment cu indice glicemic ridicat. Asociați-le cu surse sănătoase de grăsimi și proteine pentru a reduce și mai mult impactul asupra nivelurilor de zahăr din sânge.

Aprovizionați-vă cu prune pe tot parcursul anului, recomandă Toby Amidor, M.S., RD. "Prunele sunt o sursă excelentă de vitamine și minerale pentru a susține nu numai imunitatea, ci și sănătatea oaselor, inimii și intestinului", explică ea.

Aprovizionarea cu produse proaspete, congelate, conservate și uscate în luna februarie oferă o gamă de nutrienți care pot ajuta la susținerea sistemului imunitar și la menținerea funcționării optime a corpului dvs.