Care este alimentul natural care îngrașă mai mult decât zahărul. De ce ne lăsăm păcăliți de el: „Sunt aproape la fel"

Autor: Andrada Dumitrescu
Luni, 03 Noiembrie 2025, ora 17:57

Zahăr sub formă de cuburi FOTO Pixabay

Carmen Brumă, în vârstă de 48 de ani, continuă să fie un reper pentru cei care urmăresc un stil de viață sănătos și echilibrat, oferind sfaturi despre alimentație și menținerea formei fizice.

Recent, Carmen a atras atenția asupra unui aliment foarte popular printre români: mierea.

Cunoscuta antrenoare și nutriționistă a explicat într-o postare online că mierea, deși naturală, poate aduce mai multe calorii decât zahărul obișnuit. Chiar dacă mulți dintre noi am crede că, fiind un aliment natural, este mai benefic, realitatea este diferită.

„Zahărul și mierea sunt aproape la fel. Ambele sunt formate din zaharuri simple, glucoză și fructoză, pe care corpul le procesează aproape identic. O linguriță de zahăr are aproximativ 16 kcal, iar o linguriță de miere are chiar mai multe, 21 kcal. Știți de ce? Pentru că mierea este lichidă și grea și, pur și simplu, într-o linguriță încape mai mult produs decât în cazul zahărului. Uite, așa, fără să îți dai seama, mănânci mai multe calorii!”, a transmis Carmen pe rețelele sociale.

În plus, Carmen Brumă a subliniat că beneficiile mierii sunt limitate în contextul unei diete de slăbire.

„E adevărat că mierea are vitamine, minerale și antioxidanți, dar în cantități mici, iar într-un proces de slăbire contează prea puțin. Și încă un detaliu foarte important! Dacă o pui în lichide fierbinți sau o folosești la gătit, la temperaturi de peste 45 de grade, enzimele și antioxidanții se distrug în mare măsură. Dacă vrei să slăbești, ține minte: mierea e naturală, dar tot zahăr e! Soluția nu este să înlocuiești zahărul cu mierea, ci să reduci cantitățile și să o faci în mod constant”, a mai adăugat ea.

