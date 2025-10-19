Ouă maro versus ouă albe: Care este diferența și care sunt mai bune pentru tine?

Fie că spargi un ou maro sau unul alb, în interior vei găsi același pachet nutritiv FOTO Pixabay

Ouăle sunt unul dintre cele mai comune și mai hrănitoare alimente din lume — un adevărat preparat complet, plin de beneficii. Aceste mici comori nutritive se regăsesc în dietele oamenilor din toate colțurile lumii, fiind consumate în cantități uriașe zi de zi.

Un ou mare conține aproximativ 6–7 grame de proteine, toți cei nouă aminoacizi esențiali și o serie de vitamine importante — A, D, E și B12 — alături de colină, luteină, zeaxantină și grăsimi nesaturate. Gălbenușul este vedeta atunci când vine vorba despre sănătatea creierului și a ochilor, iar albușul oferă proteină pură, fără colesterol. Este, practic, un combustibil excelent pentru mușchi, pentru minte și pentru starea generală de bine.

Fie că spargi un ou maro sau unul alb, în interior vei găsi același pachet nutritiv: proteine, grăsimi sănătoase, vitamine și minerale. Totuși, mulți oameni se întreabă dacă există vreo diferență reală între ele. Contează, de fapt, culoarea cojii?

Adevărul este mai complex. Culoarea cojii este determinată de genetica găinii, nu de valoarea nutritivă a oului. În realitate, ceea ce influențează cu adevărat calitatea unui ou este felul în care este crescută găina, ce mănâncă și cât de proaspăt este oul.

De ce unele ouă sunt maro, iar altele albe?

Deseori suntem induși în eroare de aparențe — și de marketing. Pe multe emisiuni culinare, vedem doar ouă maro, prezentate ca fiind „mai naturale” sau „mai bune”. Însă culoarea cojii nu are nicio legătură cu sănătatea sau calitatea oului, ci doar cu rasa găinii.

Găinile cu pene albe și lobii urechilor deschiși la culoare depun, de obicei, ouă albe. Cele cu penaj roșcat sau brun depun ouă maro. Pigmenții care dau nuanța brună (în principal protoporfirina) se depun pe coajă în ultima etapă a formării oului.

Interesant este că membrana interioară a cojii este albă la toate ouăle, indiferent de culoarea exterioară. Așadar, nu culoarea cojii indică un ou mai sănătos, ci doar genetica găinii.

Sunt ouăle maro mai hrănitoare decât cele albe?

Dacă luăm două ouă identice ca mărime, unul maro și unul alb, și le comparăm, diferențele nutritive sunt minime sau inexistente. Studiile au arătat că valorile pentru proteine, grăsimi, minerale și conținut de apă sunt aproape identice.

Într-un studiu, s-a constatat că ouăle maro erau în medie cu un gram mai grele, dar această diferență este prea mică pentru a avea vreun impact real asupra nutriției.

Alte cercetări au arătat mici variații în conținutul de acizi grași, vitamine sau grosimea cojii, însă acestea țin mai degrabă de dieta și condițiile de creștere ale găinii, nu de culoarea oului în sine.

Pe scurt, culoarea cojii nu este un indicator al valorii nutritive.

Gust, textură și gătire: contează cu adevărat culoarea?

Mulți oameni susțin că ouăle maro au un gust mai bun sau par mai „autentice”. Totuși, testele științifice nu au descoperit nicio diferență constantă de gust între ouăle maro și cele albe.

Ceea ce influențează gustul este mai degrabă ce mănâncă găina și cât de proaspăt este oul. De exemplu, atunci când găinile sunt hrănite cu semințe de in sau uleiuri bogate în omega-3, ouăle — indiferent de culoare — au un conținut mai ridicat de acizi grași benefici.

Găinile care au acces la aer liber și la soare produc ouă cu mai multă vitamina D. De asemenea, ouăle proaspete au un albuș mai ferm și o textură mai plăcută, în timp ce ouăle mai vechi își pierd din calitate chiar și în frigider.

Etichetele de pe ambalaj — precum găini crescute libere, ecologic sau fără cuști — se referă la condițiile de creștere, nu la culoarea ouălor. Aceste condiții pot influența sănătatea găinii și, indirect, calitatea oului, dar nu prin pigmentul cojii.

Și, desigur, modul de preparare are un impact major: ouăle fierte, poșate sau gătite ușor își păstrează mai bine nutrienții, pe când prăjirea excesivă le poate reduce valoarea nutritivă.

Așadar, gustul și textura ouălor depind mai degrabă de prospețime și de condițiile de creștere, nu de culoarea cojii.

Cum alegi cele mai bune ouă

Deoarece culoarea cojii nu are nicio influență asupra valorii nutritive, iată la ce ar trebui să fii atent când alegi ouăle:

Verifică metoda de creștere a găinilor. Ouăle provenite de la găini crescute libere, pe pășune sau în sistem ecologic pot fi o alegere mai etică și, uneori, mai nutritivă.

Caută prospețimea. Cu cât oul este mai proaspăt, cu atât gustul și textura sunt mai bune.

Verifică eticheta pentru îmbogățiri nutritive. Unele ouă sunt îmbogățite cu omega-3 sau alte substanțe benefice, în funcție de dieta găinii, nu de culoarea cojii.

Analizează raportul calitate-preț. Dacă observi o diferență mare de preț doar din cauza culorii, cel mai probabil este doar o strategie de marketing.

Alege ouăle în funcție de proveniență, prospețime și calitatea producătorului, nu după culoare.

Beneficiile ambelor tipuri

Atât ouăle maro, cât și cele albe sunt o sursă excelentă de proteine, vitamine și minerale. Ouăle maro provin, de obicei, de la rase de găini diferite și pot avea o coajă puțin mai groasă, în timp ce ouăle albe sunt mai comune și adesea mai accesibile.

Ambele tipuri susțin creșterea masei musculare, funcționarea creierului și o alimentație echilibrată. Pentru a păstra cât mai mult din valoarea nutritivă, este recomandat să le gătești fierte, poșate sau bătute ușor, cu cât mai puțin ulei.

Informațiile din acest articol sunt oferite în scop informativ general și nu trebuie considerate recomandări medicale sau nutriționale, scrie timesofindia.com. Fiecare persoană are nevoi specifice; consultă un medic sau un nutriționist înainte de a face schimbări importante în dietă, mai ales dacă ai alergii, probleme cu colesterolul sau alte afecțiuni medicale.

