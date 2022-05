Imagini emoționante, în Ucraina. Reacția unei bătrâne care primește de la militari o pungă cu mâncare VIDEO

O filmare realizată în regiunea Harkov, eliberată de sub ocupația rusă, de militarii ucraineni, arată reacția unei bătrâne în momentul în care primește o pungă de mâncare.

Din imaginile publicate de Nexta se poate vedea cum militarii, ajunși în Rubizhne, un oraș de 56.000 de locuitori din regiunea Harkov, îi oferă o pungă cu alimente unei femei în vârstă. În momentul în care primește pachetul, bătrâna izbucnește în lacrimi și le mulțumește militarilor.

In liberated #Rubizhne, #Kharkiv region, #Ukrainian soldiers hand over food to a woman. She cries and says "Ours! Ours! Thank you so much!" pic.twitter.com/hvPXvzqkr6