Furnicile roșii sunt ingredientul secret al unei rețete străvechi de iaurt bulgăresc. Unul dintre cele mai bune restaurante din lume îl servește

Înghețata, mascarponele și cocktailurile spălate cu lapte pot părea niște plăceri simple - dar cele servite la un restaurant cu două stele Michelin din Danemarca conțineau ceva în plus: furnici. O echipă de bucătari Michelin și de microbiologi experți a participat la un experiment pentru a recrea un tip de iaurt din cultura veche bulgărească, care este fermentat cu ajutorul furnicilor vii.

Restaurantul Alchemist din Copenhaga, clasat în prezent pe locul 5 în lista celor mai bune 50 de restaurante din lume, se descrie ca fiind „un laborator științific parțial” și are o predilecție pentru experimentarea cu mâncarea.

După ce personalul a observat că laptele începea să se coaguleze după ce un bucătar l-a lăsat în frigider cu o furnică înăuntru, restaurantul a început experimente care au implicat antropologi, inovatori culinari și oameni de știință în domeniul alimentar, a declarat pentru CNN cercetătoarea în inovație alimentară Nabila Rodríguez Valerón.

Ea este șefa departamentului de fermentare a aromelor la compania daneză de tehnologie alimentară Summ Ingredients (fosta Nutrumami), fostă om de știință în domeniul alimentar la Alchemist și coautoare a unui studiu care descrie rezultatele și care a fost publicat vineri în revista iScience.

Conform articolului, compușii acizi pe care furnicile îi poartă pentru autoapărare ajută la un proces unic de fermentare a proteinelor din lapte într-o stare pre-iaurtificată. Iaurtul rezultat are un gust surprinzător de normal, cu un „gust ușor acrișor, cu o ușoară aromă ierboasă și arome pronunțate de grăsime de la vaci hrănite cu iarbă”, potrivit cercetătorilor.

„Fiecare detaliu aparent mic a avut de fapt un impact asupra siguranței și aromei iaurturilor rezultate, subliniind înțelepciunea înrădăcinată în tradiții”, a declarat pentru Gizmodo Leonie J. Jahn, autoarea principală a studiului și microbiolog la Universitatea Tehnică din Danemarca.

Știința fidelă tradiției

De altfel, proiectul a apărut dintr-o serie de discuții - la fel ca rețeta în sine. În timpul unei colaborări cu The Alchemist, un restaurant de două stele Michelin din Danemarca, Jahn a fost informată despre un anumit iaurt de furnici servit la restaurant. Când i-a menționat acest lucru unui coleg, acesta i-a prezentat-o unuia dintre doctoranzii săi, care se întâmpla să fie dintr-un sat bulgar care practica fermentarea iaurtului de furnici.

Aceste interacțiuni au dus în mod natural la o excursie în satul bulgar, unde cercetătorii au aflat despre rețetă chiar de la săteni. Comunitatea locală a ajutat la identificarea speciei corecte de furnici, Formica rufa, sau furnicile roșii de lemn comune în regiune.

Înapoi în Danemarca, echipa a adăugat patru furnici vii într-un borcan cu lapte crud cald, așezând deasupra un tifon. Apoi, borcanul a fost plantat într-o movilă de furnici pentru fermentare. A doua zi, laptele a început să se acrească, începând tranziția sa către o stare de iaurt.

Detaliile interesante

După confirmarea rețetei, cercetătorii au început să caute o explicație științifică pentru proiectul lor culinar. Mai întâi, au efectuat o analiză detaliată a bacteriilor care au rezultat din procesul de fermentare a iaurtului. În mod surprinzător, au descoperit că furnicile dețineau o serie de compuși favorabili producției de iaurt.

„De exemplu, acidul formic, pe care insectele îl poartă pentru autoapărare, poate ajuta la coagularea iaurtului și modelează condițiile din lapte”, a explicat Jahn.

Nu numai atât, acizii lactici și acetici ai furnicilor s-au transferat în baza de iaurt pentru a accelera fermentația, în timp ce microbiomul lor natural includea molecule pentru texturarea proteinelor din lapte.

Practic, anatomia furnicilor era o mașinărie naturală de fabricat iaurt - dar numai atunci când sunt vii, potrivit cercetătorilor. Când au încercat aceeași rețetă cu furnici vii, congelate sau deshidratate, au descoperit că ultimele două nu au fost capabile să fermenteze iaurtul în mod corect.

Mai târziu, au adus rezultatele lor la The Alchemist, care a ajutat la crearea a trei rețete diferite cu furnici: un cocktail de furnici cu înghețată, mascarpone din lapte de capră cu aditivi pentru furnici și un cocktail de lapte coagulat cu furnici. Interesant este că, cu excepția iaurtului, bucătarii au raportat că furnicile deshidratate erau cele mai potrivite pentru rețetele lor.

Alegerea unei furnici la întâmplare este nesigură

Acestea fiind spuse, cercetătorii sfătuiesc să nu încercați acest lucru acasă „cu excepția cazului în care utilizatorii sunt practicieni culturali sau microbiologi alimentari pricepuți”, se arată în lucrare.

În primul rând, furnicile nu sunt în general autorizate pentru vânzare ca produs alimentar în Europa, unde a fost realizat studiul. Dar alegerea unei furnici la întâmplare pentru a o pune în laptele crud este de obicei nesigură, deoarece insectele ar putea fi purtătoare de paraziți.

Totuși, noul studiu este o relatare revelatoare a științei impresionante din spatele tradițiilor antice și a „modului în care noi, oamenii, depindem de atâtea alte creaturi pentru existența noastră - vaci, plantele care hrănesc vaca, furnici și microbi”, a spus Jahn. „Acest iaurt și mâncarea în general reprezintă o modalitate de a interacționa cu toată această viață din jurul nostru, de a o simți prin gust și textură și ne-ar putea ajuta să o apreciem mai mult”.

