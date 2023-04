Eliminare bombă la Survivor România. Val de critici după decizia de aseară

În ediția de miercuri a Survivor România, Alin Chirilă a fost cel care a părăsit cel mai puternic show de supraviețuire. Mulți nu se așteptau ca fostul Războinic să fie eliminat din competiție, însă numele lui a fost rostit în Consiliul de Eliminare.

Surpriza este mare, deoarece Alin Chirilă a fost unul dintre cei mai apreciați concurenți de la Survivor România, acesta reușind să reziste în Republica Dominicană timp de 3 luni și jumătate. În edițiile trecute, el a fost nominalizat de către Robert spre eliminare și a ajuns la votul publicului alături de Carmen Grebenișan. Deși mulți se așteptau ca fosta Faimoasă să părăsească competiția, însă situația a stat cu totul altfel.

Înainte ca Daniel Pavel să-i stingă flacăra în competiție, Alin Chirilă a declarat: ”Să vă spun sincer, am simțit-o. Am avut un sentiment care a prezis acest moment. Înainte de Jocul de Imunitate câștigat de Robert, am visat această schemă. Aceste trei luni și jumătate s-au dovedit foarte intense și foarte reale. Sunt împăcat cu gândul, cu toate că aș fi vrut să merg în continuare. Vreau să spun colegilor mei că viața continuă și după Survivor și dacă au fost caractere înainte, să fie și aici ca să fie și după”.

Eliminarea lui a agitat spiritele pe rețele sociale, unde se comentează reality showul. Statisticile arată că luptătorul a fost cel mai bun concurent din competiție și a ieșit victorios din 71 dintre cele 99 de meciuri jucate, având o eficacitate de 71,72%. Din acest motiv, protestele generate de eliminarea lui au fost numeroase.

Ads

„Să vă fie rușine! Toate manevrele astea pentru ce? Pentru a-l scoate câștigător pe Dan Ursa? Cum să merite Carmen să rămână sau Porkolab sau Moromete… Și Alin sa iasă?! Alin, care de la bun început a avut sfaturi bune pentru colegii lui. A adus o mulțime de victorii… Trădat de un șarpe. Karma oricum îi prinde din urmă!”, a scris un fan pe pagina oficială a Survivor România.

„Alin Chirilă, out de la Survivor! Wow! Cine ar fi crezut? La fel de wow este faptul că au rămas doar 3 băieți și 6 fete. Voi vă închipuiți că dacă fetele ar face o strategie împotriva băieților? Este foarte posibil să avem o finală, poate chiar semifinală, 100% feminină”, a afirmat și Alex Delea, câștigătorul ediției 2022.