Alin Nica vrea un nou mandat pentru şefia CJ Timiș, din partea Alianţei Dreapta Unită, după ce a plecat din PNL. „PSD doreşte să ţină România în sărăcie”

Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Alin Nica, şi-a lansat, sâmbătă, candidatura pentru un nou mandat la şefia administraţiei judeţene, susţinut de Forţa Dreptei Timiş, care face parte din Alianţa Dreapta Unită Timiş.

"PSD nu s-a schimbat şi nu se va schimba niciodată în bine. PSD doreşte să ţină România în sărăcie ca să fie mai uşor de cumpărat. Au crezut că reţeta aceasta care merge în alte zone din ţară merge şi la Timişoara. (...) Timişoreanul ştie că este printre cei care contribuie cel mai mult (la bugetul naţional, n.r.) şi că nu i se returnează veniturile pe care el le dă la capitală. (...) Mă bucur că am alături colegi cu studii superioare, cu experienţă profesională, unii şi cu o experienţă politică ce acum le va fi de folos în această luptă feroce pe care o avem de dat cu acest PSD-PNL, un Frankenstein al politicii româneşti. Chiar dacă această luptă pare inegală, ca între David şi Goliat - poate că este cam mult spus Goliat - avem cu toţii instrumentul prin care putem să sancţionăm şi doborâm această fiară: ştampila din 9 iunie. Nu ne rămâne decât să ne mobilizăm, pentru că Timişoara şi Timişul merită şansa de a fi rupţi de sub această cangrenă pe care PSD a aruncat-o în întreaga ţară. A luat şi PNL sub această aripă, cel mai vechi partid din Europa Continentală", a afirmat Alin Nica.

Candidatul ADU la Primăria Municipiului Timişoara, edilul în exerciţiu, Dominic Fritz, a subliniat, în context, că

lupta nu se dă doar pentru cele două funcţii administrative, timişoreană şi timişeană, ci şi pentru a transmite un semnal foarte clar că nu mai acceptă ca banii timişenilor să fie luaţi de guvernarea centrală, care vinde apoi promisiuni.

"Nu mai suportăm să ne ia banii (guvernarea centrală, n.r.) şi apoi să ne vândă promisiuni şi să ne şantajeze cu propriii noştri bani. PSD şi PNL ne vând trei mari iluzii (...) în această campanie: că ne vor aduce bani, cea a stabilităţii şi cea a puterii. Situaţia în România s-a schimbat radical, iar noi doi, Alin Nica şi cu mine, vrem să apărăm democraţia în România şi în Timişoara. Amândoi ştim că această luptă nu este despre Alin Nica şi Dominic Fritz, ci pentru valorile Timişoarei, ale Banatului, mult mai importantă decât fiecare dintre noi. Ambii împărtăşim aceleaşi valori, credem în libertatea fiecăruia, credem că diversitatea Banatului este o putere, şi nu o slăbiciune, credem amândoi în Europa şi în democraţie. România poate fi mai puternică dacă se dă putere mai mare regiunilor", a detaliat Dominic Fritz, în discursul său.

