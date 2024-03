Un lider local din PNL respinge categoric pe candidatul impus de la București: "Mai bine îmi tai o mână decât să semnez"

Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Alin Nica, a declarat, marţi, 26 martie, că este decis să candideze pentru un nou mandat şi că nu ar semna, ca preşedinte al filialei PNL Timiş, pentru susţinerea lui Alfred Simonis drept candidat comun al alianţei PNL - PSD la preşedinţia Consiliului Județean. Acesta și-a asumat o candidatură din partea unei formațiuni de dreapta dacă nu poate candida din partea PNL, fără să nominalizeze partidul.

"Încerc să conving colegii că această propunere din partea coaliţiei este una greşită pentru Partidul Naţional Liberal în Timiş şi este, într-un fel, un afront pentru timişoreni şi pentru timişeni să nu aibă oportunitatea de a vota deschis un candidat pe care ei şi-l doresc şi pentru că toate argumentele logice sunt în defavoarea unei astfel de decizii.

Domnul Simonis e pe locul trei în toate sondajele. PNL are la Consiliul Judeţean mai mult decât dublu numărul de consilieri judeţeni şi preşedintele în funcţie. La Consiliul Local Timiş, PNL-ul are de trei ori mai mulţi consilieri locali. Toate acestea arată că este o negociere proastă pentru PNL din punctul meu de vedere, dar aştept să văd argumentele. (...)

Vreau să mă lupt până la capăt pentru PNL. Sunt liberal şi voi fi liberal în continuare", a spus Nica, înainte de şedinţa Biroului Politic Naţional al PNL, care are loc la Parlament.

Întrebat despre posibilitatea de a i se cere demisia din funcţia de lider al Organizaţiei PNL Timiş, de către conducerea centrală, Nica a răspuns:

"Mai bine îmi tai o mână decât să semnez, ca preşedinte al filialei Timiş, o candidatură a domnului Simonis. Adică, am 20 de ani în acest partid şi pe vremea USL am candidat tot din partea PNL. Nu am acceptat nici atunci un astfel de compromis, deşi condiţiile erau cu totul altele. Nu o s-o fac nici acum".

El a precizat că va analiza opţiunile pe care le are după ce află "decizia formală din Biroul Politic Naţional al PNL", precizând că este hotărât să candideze la Consiliul Judeţean Timiş.

"Sunt hotărât să candidez, vreau să candidez şi după decizia din această după-amiază vă voi anunţa paşii următori", a punctat Nica.

Referitor la ce i s-ar putea reproşa, el a afirmat: "Avem un mandat de succes. (...) Avem, în momentul de faţă, 47 de primari, au plecat şase primari la PSD, dar au venit cinci primari, cu aceeaşi populaţie. Deci nu e acesta un motiv. Eu cred că e mai degrabă un pretext. Aţi văzut vineri primarii încolonaţi în spate şi care au spus că mă susţin".

Nica a adăugat că nu i s-a explicat de ce Alfred Simonis este preferat în coaliţie în locul său. "Nu mi s-a explicat şi tocmai de aceea am nevoie de explicaţiile colegilor", a spus el.

Preşedintele PNL Timiş, Alin Nica, a declarat, luni, că liderii coaliţiei PSD - PNL au decis să treacă peste voinţa liberalilor din Timiş şi să desemneze un candidat comun la preşedinţia Consiliului Judeţean în persoana şefului PSD Timiş, Alfred Simonis.

