Concluzia președintelui Petrache după dezastrul de la CM de rugby: ”E ceva nemaipomenit”

Preşedintele Federaţiei Române de Rugby, Alin Petrache, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că nimănui nu îi convine că echipa naţională a înregistrat patru înfrângeri din patru meciuri la Cupa Mondială, dar a subliniat că este ceva nemaipomenit faptul că România se află între primele 20 de naţiuni ale lumii la această disciplină.

El a explicat că înainte de a analiza eşecurile naţionalei de la ediţia din Franţa trebuie înţeles contextul din rugby-ul românesc.

"Aş dori să înţelegem contextul în care au venit aceste rezultate ale echipei naţionale. Au fost momente în care am reuşit să ne ridicăm la nivelul aşteptărilor, iar uneori nu am reuşit. Dar înainte de a judeca performanţa, trebuie să privim şi condiţiile în care noi am concurat. Ne-am măsurat forţele cu cele mai mari echipe din lume, echipe cu bugete mult mai mari şi cu condiţii de top. Cu toate acestea am reuşit să ne menţinem ca una dintre cele mai bune ale naţiunii române şi să concurăm în competiţii elitiste. De aceea trebuie să recunoaştem şi să valorizăm efortul fiecărui membru al echipei în parte. Apoi trebuie să cerem condiţii mai bune, o finanţare decentă. Pentru a concura la cel mai înalt nivel avem nevoie de resurse şi de sprijin. Noi vom continua să luptăm şi să aducem mândrie naţiunii noastre. Normal că nici mie, nici echipei, nimănui nu-i convin rezultatele. Trebuie să facem o analiză, să ştim cum stau lucrurile şi să vedem cum mergem mai departe. Dar din punctul meu de vedere faptul că România este în primele 20 de naţiuni ale lumii este ceva nemaipomenit. Suntem printre puţinele sporturi din România care încă se mai califică la o Cupă Mondială", a afirmat el.

Petrache susţine că naţionala României nu poate concura cu ţări unde rugby-ul are buget mai mare decât toată finanţarea pe care o primeşte sportul românesc.

"E greu de spus care e necesarul pentru rugby-ul românesc, pentru că nu ştiu dacă naţiunea poate oferi aceşti bani de care avem nevoie. Dar pot spune că bugetul federaţiei a fost de 6,2 milioane de lei, adică 1,2 milioane de euro. Iar bugetele echipelor cu care am jucat la Cupa Mondială în primele trei meciuri sunt cu mult peste tot bugetul sportului românesc. Adică Africa de Sud cu 132 de milioane, Scoţia cu 80 milioane şi Irlanda cu 114 milioane. Astea sunt bugetele cu care noi ne-am confruntat. Iar Tonga are undeva peste 6 milioane de euro. Iar această diferenţă există de ani de zile, nu de ieri. În 1995 când rugby-ul a trecut la profesionism, noi am rămas aici unde suntem acum, cu aceeaşi pregătire şi aceleaşi condiţii. E un moment crucial nu numai pentru rugby-ul românesc, ci pentru tot sportul românesc. Cred că sportul ar trebui să devină una din principalele preocupări ale Guvernului", a menţionat preşedintele.

"Eu am aşteptat de fiecare dată ca aceşti contestatari să vină alături de mine, de echipa mea de la federaţie, de rugby-ul românesc. Noi avem o strategie pe care o trecem mereu prin Adunarea Generală, iar obiectivul nostru este întotdeauna să ne calificăm la Cupa Mondială. Şi acum acest obiectiv a fost îndeplinit. Am jucat cu numărul unu mondial, cu campioana mondială şi cu numărul cinci mondial. Au fost meciuri extrem de grele, care ne-au extenuat, care ne-au decimat, deoarece după fiecare am pierdut câte 2-3 jucători. Şi nu pentru că nu eram bine pregătiţi, ci pentru că ne-am confruntat cu nişte coloşi ai rugby-ului mondial", a adăugat Petrache.

Preşedintele FRR a dezvăluit că finanţarea pentru pregătirea primei reprezentative primită de la Ministerul Sportului, condus de Eduard Novak, a fost infimă.

"Noi la finalul lunii mai, cu trei săptămâni înainte de începerea pregătirii pentru Cupa Mondială, am primit o finanţare minimalistă pentru echipa naţională. Deci cu trei săptămâni înainte, de aceea nu am putut să ducem la capăt programul stabilit. Finanţarea primită din partea fostului ministru Eduard Novak, ale cărui adversităţi faţă de rugby se cunosc, a fost de 37 de lei patul în cameră dublă şi 100 de lei pentru trei mese pe zi. Deci ăştia sunt banii pe care i-am primit de la domnul Novak pentru o Cupă Mondială unde am văzut toţi cu ce echipe ne confruntăm. A trebuit să venim noi cu alte 4,5 milioane de lei pentru a ţine pregătirea la minim. De asemenea, în pregătire am fost obligaţi să schimbăm săptămânal în jur de 3-4 terenuri, dar în majoritatea timpului ne-am antrenat pe terenul doi de la Arcul de Triumf care e impropriu din punct de vedere al gazonului, dar şi al dimensiunii, pentru că are doar 48 de metri lăţime. Aşa că a fost enorm de greu", a spus şeful FRR.

Acesta a precizat că şi în momentul de faţă Federaţia Română de Rugby se confruntă cu probleme financiare importante: "Azi suntem în imposibilitatea de a plăti salariile pe lunile octombrie, noiembrie şi decembrie pentru că nu avem un buget. Suntem în imposibilitatea de a oferi o pregătire adecvată echipelor naţionale Under-18 şi Under-20 care vor participa la Campionatele Europene din luna noiembrie. Nu putem să le oferim acestor copii măcar un cantonament de şapte zile înaintea unor confruntări cu nişte echipe puternice precum Portugalia sau Spania. Astea sunt problemele. Suntem la limita subzistenţei".

Petrache este convins că relaţia cu preşedinta Agenţiei Naţionale pentru Sport, Elisabeta Lipă, va fi mult mai bună decât cea cu fostul ministru al Sportului, Eduard Novak.

"Relaţia cu doamna Lipă sunt sigur că va fi mult mai bună, dacă e să o comparăm cu adversitatea cu domnul Novak. Din primul moment în care a fost instalată, am avut discuţii cu doamna Lipă. Am adus-o şi la echipă pentru a vedea condiţiile. Şi de fiecare dată am tras un semnal de alarmă şi îl trag în continuare, pentru că eu cred că rugby-ul este un sport de echipă în care România poate avea rezultate mai rapide decât la o altă disciplină. De ce? Pentru că încă suntem în primele 20 de naţiuni ale lumii şi avem un trecut glorios. Sporturile de echipă în general au nevoie de un ajutor major, noi de exemplu avem în primul rând nevoie de infrastructură, pentru că aceasta de acum datează din anii '60-'80. Fiecare în parte are o vină, dar sunt anumite lucruri unde nu putem face nimic. Avem nevoie de ajutor guvernamental, trebuie să fie înţeleasă situaţia în care se află sportul românesc pentru că noi de 30 de ani ne minţim. Cu siguranţă ne doream mai mult la Cupa Mondială. Însă noi trebuie să vedem şi partea bună a lucrurilor, nu doar partea de unde să tăiem. Pentru că în general când se intră pe un trend descrescător, cum suntem acum într-o problemă, se taie. Dar nu ar trebui să tăiem, ar trebui să punem", a afirmat acesta.

Întrebat ce părere are despre faptul că i-a fost cerută demisia în urma rezultatelor naţionalei de la Cupa Mondială, Alin Petrache a răspuns: "Sunt, au fost şi vor mai fi care vor cere. Eu de fiecare dată am venit cu o strategie, am discutat cu decidenţii din teritoriu, iar Adunarea Generală a votat o anumită strategie. Iar strategia noastră a fost să ne calificăm la Cupa Mondială. E adevărat că rezultatele de la această ediţie nu au fost cele pe care ni le-am dorit. Dar totuşi ele ne arată că suntem la o Cupă Mondială şi că trebuie să strângem rândurile pentru a merge mai departe".

Echipa naţională de rugby a României a încheiat cu înfrângeri pe linie participarea la Cupa Mondială din Franţa. Prima reprezentativă a pierdut cu scorul de 8-82 cu Irlanda, liderul la zi din ierarhia mondială, 0-76 cu Africa de Sud, campioana mondială en titre, 0-84 cu Scoţia şi 24-45 cu Tonga în Grupa B a CM 2023.

