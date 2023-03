Procuroarea propusă de ministrul Justiției la șefia DIICOT a picat testul CSM-ului. Tensiuni pe tema dosarului crimei de la Caracal VIDEO

Alina Albu, propusă de ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, pentru funcţia de procuror-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), a primit joi, 16 MARTIE, aviz negativ din partea membrilor Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.

”Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a avizat negativ propunerea ministrului Justiţiei de numire în funcţia de procuror şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism a doamnei Albu Alina, procuror în cadrul DIICOT - Structura centrală (majoritate: 1 vot da, 5 voturi nu)”, se arată în decizia CSM.

Alina Albu a fost propusă de ministrul Cătălin Predoiu pentru funcţia de procuror-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism la data de 1 martie, ea reuşind să câştige concursul în faţa altor două candidate - Ioana Bogdana Albani şi Oana-Daniela Pâţu, ultima fiind în prezent la conducerea DIICOT ca procuror şef adjunct.

Avizul CSM este unul consultativ.

Potrivit art. 148, alin.2 şi 3 din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, Cătălin Predoiu are trei posibilităţi: organizează un nou interviu cu Alina Albu, pentru a clarifica aspectele reţinute de CSM, merge mai departe înaintând propunerea sa preşedintelui Klaus Iohannis fără a ţine seama de avizul negativ al CSM sau organizează un nou concurs de la zero.

*(2) În cazul emiterii unui aviz negativ al Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, ministrul justiţiei organizează un nou interviu exclusiv cu candidatul care a primit aviz negativ, în condiţiile art.146 care se aplică în mod corespunzător, în cadrul căruia sunt avute în vedere şi aspectele reţinute în avizul Consiliului Superior al Magistraturii. Data şi locul interviului se anunţă public cu cel puţin 5 zile înainte de susţinerea acestuia.

*(3) În urma interviului prevăzut la alin.(2), ministrul justiţiei poate continua procedura prin transmiterea către preşedintele României a propunerii de numire în funcţia de conducere, însoţită de toate documentele relevante, sau retrage propunerea, urmând a declanşa o nouă procedură de selecţie în maximum 60 de zile de la retragerea propunerii.

Interviul susţinut de Alina Albu la CSM a durat aproape trei ore, cu mult mai mult decât în cazul candidaţilor la şefia DNA şi Parchetul General de zilele trecute.

În cadrul şedinţei de la CSM, Alina Albu a atras atenţia că, în ziua de azi, infractorii sunt nativi digital, iar în general autorităţile sunt cu un pas în urma acestora, mai ales în ceea ce înseamnă comunicare criptată sau fluxul de criptomonede.

”Peste 70% dintre grupările cunoscute şi monitorizate la nivelul UE acţionează în cel puţin trei state europene, nu se limitează la un singur stat. De asemenea, 65% dintre grupările care acţionează în UE sunt formate din cetăţeni ai mai multor state, cel puţin trei state. Aproximativ 40% dintre grupările infracţionale din UE se ocupă cu traficul de droguri, fapt care conduce şi în România la o evoluţie de gen. Infractorii sunt nativi digital şi, în general, autorităţile sunt cu un pas în urma infractorilor în ceea ce priveşte utilizarea a tot ceea ce înseamnă comunicare criptată sau fluxul de criptomonede, motiv pentru care toate aceste riscuri şi ameninţări constituie riscuri şi pentru statul român, chemat să contribuie la eforturile comune de destructurare a acestor reţele, care au depăşit cu mult graniţele unui singur stat şi care afectează stabilitatea întregii Europe”, a explicat Alina Albu.

Moment tensionat pe tema dosarului ”Caracal”

Alina Albu activează în cadrul DIICOT, fiind la un moment dat procuror-şef al Serviciului de combatere a criminalităţii organizate. Printre dosarele instrumentate se află şi cel privind crima de la Caracal, ea fiind cea care a amendat-o pe Monica Melencu, mama Luizei, fata de 18 ani ucisă de Gheorghe Dincă.

De altfel, în timpul interviului, ea a fost întrebată de unul din foștii șefi DIICOT, procurorul Daniel Horodniceanu, dacă are vreun regret în legătură cu amendarea mamei Luizei, după ce femeia a refuzat să i se preleveze probe biologice în vederea efectuării unei expertize ADN în SUA (de la minutul 55). Horodniceanu a dat de înțeles că amenda respectivă a dus la demisia procurorului-șef DIICOT de la acea vreme, Felix Bănilă. Cea care a asigurat apoi interimatul, Georgiana Hosu, a anulat amenda, potrivit clujust.ro

”Dacă mă întrebaţi de remuşcări, în cariera mea nu am avut momente în care să am remuşcări pentru că aş fi creat vreun disconfort cuiva. Am încercat în fel şi chip ca acea probă să poată fi administrată. Am început cu cele mai soft şi cele mai bune metode de a colabora şi interacţiona cu persoanele respective. Nu am avut niciodată intenţia de a face rău, ci din contră, să iasă adevărul la lumină”, a explicat Alina Albu.

