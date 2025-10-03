Încă un mare fugar al României scapă de închisoare. Decizia Curții de Apel București în privința fostei șefe a DIICOT Alina Bica

Curtea de Apel București a decis vineri, 3 octombrie, retragerea mandatului european de executare a pedepsei cu închisoarea și mandatul european de arestare emise pe numele Alinei Bica, considerând că pedeapsa de 4 ani de închisoare a fostei șefe a DIICOT a fost executată integral. Alina Bica se află în Italia, țară care a refuzat punerea în aplicare a mandatului de arestare.

”(...) admite contestația la executare formulată de judecătorul delegat în cadrul Biroului de Executări Penale din cadrul Curții de Apel București – Secția a II-a Penală. În baza hotărârii Marii Camere a Curții de Justiție a Uniunii Europene, pronunțată la 04.09.2025, în cauza C-305/22, lămurește întinderea și aplicarea deciziei penale nr. 229/CO/15.05.2025, pronunțată de Curtea de Apel București – Secția a II-a Penală, în sensul că pedeapsa stabilită prin sentința penală nr. 1057/29.11.2016, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția Penală, în dosarul nr. 2471/1/2015 este executată integral”, este sentința pronunțată, vineri, de magistrații Curții de Apel București.

Magistrații au mai decis retragerea documentelor de urmărire a fostei șefe a DIICOT.

”Retrage formele de executare emise pe numele condamnatei: respectiv MEPI nr. 90 din 27.11.2019 și mandatul european de arestare nr. 48/27.11.2019, emise de Tribunalul București – Secția I Penală, în baza sentinței penale nr. 1057/29.11.2016, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția Penală”, se mai arată în sentință.

Decizia magistraților este definitivă.

În mai 2023, Ministerul Justiției prezenta situația ”fugarilor” români, iar în legătură cu Alina Bica nota: ”împotriva sa a fost emis de către Tribunalul București un mandat european de arestare pentru punerea în executare a pedepsei de 4 ani închisoare la care a fost condamnată definitiv pentru infracțiunea de favorizare a infractorului”.

”În urma localizării sale în Republica Italiană, a fost transmis mandatul european de arestare autorității italiene competente, care a refuzat executarea, dispunând recunoașterea și executarea pedepsei pe teritoriul Republicii Italiene. În prezent, au fost individualizate măsurile de probațiune în Italia”, a transmis atunci Ministerul Justiției.

În noiembrie 2019, magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție au respins apelul formulat de Alina Bica la sentința prin care a fost condamnată la patru ani de închisoare cu executare.

Fosta șefă a DIICOT Alina Bica a fost dată atunci în urmărire.

