Alina Bica, fosta șefă DIICOT, filmată în Italia: ”Nu am nicio intenție să mă întorc în România. Vreau să mă simt liberă” VIDEO

Alina Bica, fosta șefă a DIICOT, a fost filmată în Italia de o echipă de jurnaliști și a declarat că nu dorește să se întoarcă în țară.

Într-un material filmat cu camera ascunsă reporterii italieni discută cu patronul unui restaurant din Italia, Florin Busuioc, partenerul Alinei Bica, restaurant unde au fost surprinși la masă alături de fiica şi soţul Elenei Udrea. Ulterior aceștia au discutat inclusiv cu Alina Bica, iar imaginile au fost difuzate de Antena 3.

”Povestea mea s-a încheiat astfel: la început am avut 4 capete de acuzare, infracțiuni, am fost achitată în 3. Infracțiuni de corupție, abuz în serviciu şi favorizarea infractorilor... Am fost achitată pentru toate acuzaţiile de corupție, a rămas doar unul, pentru care sunt în această situaţie în Italia. Este vorba despre o infracțiune de favorizare a infractorilor.

Un acuzat (n.r. - fiind întrebată pe cine a favorizat) pe care eu l-am trimis în judecată. Şi, pentru că eu i-am zis judecătorului că îl las pe el să aleagă cum să-şi execute pedeapsa acuzatul, ei au zis că asta este favorizarea infractorului şi au dispus condamnarea cu aplicarea extensivă a legii penale.

În acest moment, am în curs o procedură la CEDO, care a trecut deja acel filtru de admisibilitate. Am fost achitată pe celelalte trei acuzații şi încerc să îmi fac treaba. Eu am zis aşa: eu eram şefă, am muncit toată viaţa. Ce persoană sănătoasă la cap poate spune "astăzi comit o infracțiune, risc totul pentru nimic?"(...)

Sunt aici, în Italia, din 2019. Am ales Italia pentru că sora mea a lucrat timp de 10 ani pentru guvernul de la Roma. Încerc să fac recunoașterea aici, pentru că am vrut să închid, nu am nicio intenție să mă întorc în România. Vreau să îmi fac o viaţă aici, vreau să mă simt liberă şi să fac ce vreau”, a declarat Alina Bica, conform sursei citate.

Alina Bica a fost condamnată în iunie 2018 la 4 ani de închisoare cu executare în dosarul în care era acuzată de favorizarea făptuitorului, şi a fugit din România înainte de aflarea sentinței.

Bica rămâne cu mandatul european de arestare

Alina Bica rămâne cu mandatul european de arestare după ce Curtea de Apel București a respins definitiv, ca nefondată, contestația la executare formulată de fosta șefă a DIICOT, condamnată la 4 ani de închisoare cu executare pentru favorizarea făptuitorului. Bica a fost găsită vinovată pentru că a încercat, atunci când era la șefia DIICOT, să-l scape „basma curată” pe Ovidiu Tender, căruia tot ea îi făcuse dosar pe vremea când era simplu procuror.

Alina Bica s-a refugiat în sudul Italiei, mai precis în orășelul Altamura, iar de acolo face cereri peste cereri prin care încearcă să scape ori de condamnare, ori de mandatul european de arestare emis pe numele ei de autoritățile române. De când Bica a reușit să fugă și să se ascundă în Italia, mulți condamnați definitiv i-au urmat exemplul. În prezent, „Clubul” fugarilor numără 8 membri.

Deși a obținut clemență din partea judecătorilor italieni – mai precis respingerea cererii de extrădare și suspendarea pedepsei de 4 ani – Alina Bica nu p

