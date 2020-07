Alina Bica a fost arestata in Italia. Ex-sefa DIICOT, cautata din toamna lui 2019, are de executat patru ani de inchisoare

Bica a fost condamnata definitiv la 4 ani de inchisoare cu executare in noiembrie 2019, pentru favorizarea faptuitoriului, in dosarul lui Ovidiu Tender, iar decizia a venit dupa rejudecarea procesului. A fost data in urmarire internationala in 27 noiembrie 2019.Alina Bica a fost eliberata din penitenciarul din Costa Rica in luna decembrie 2018, dupa ce a formulat contestatie fata de formarea completurilor de 5 judecatori. Instanta suprema a decis, la acea vreme, suspendarea executarii pedepsei de 4 ani de inchisoare pana la solutionarea dosarului (rejudecat). Bica a fugit in Costa Rica impreuna cu Elena Udrea Tot in Italia a fost gasit si omul de afaceri Ioan Bene. Acesta a fost condamnat in 2018 de Curtea de Apel Cluj la 3 ani si 8 luni de inchisoare pentru dare de mita in dosarul fostului presedinte al Consiliului Judetean Cluj, Horea Uioreanu. Ioan Bene a primit a doua sentinta in 30 octombrie 2019. Tribunaul Bucuresti l-a condamnat la 5 ani de inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.Seful Politiei Romane, Liviu Vasilescu, a precizat ca cei doi au fost prinsi "in urma cooperarii politienesti internationale, precum si a bunei relatii instiutionale dintre ministrul afacerilor interne din Romania si ministrul de interne italian"."Cei doi urmariti international sunt in custodia autoritatilor din Italia, urmand a fi prezentati unei instante pentru a dispune asupra executarii Mandatelor Europene de Arestare si asupra predarii catre Romania. Multumim tuturor partenerilor institutionali pentru sprijinul acordat in acest caz. Asigur cetatenii ca Politia Romana va continua activitatea de depistare a tuturor persoanelor care se sustrag. Este doar o chestiune de timp pana ii vom aduce acasa", a declarat Liviu VasilescuPotrivit DNA , in cursul anului 2013, omul de afaceri Ovidiu Tender i-a cerut sprijinul Alinei Bica pentru a obtine o condamnare cu suspendare in dosarul RAFO , aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti. Alina Bica le-a solicitat subordonatilor sai de la DIICOT sa ceara in instanta condamnarea lui Tender la o pedeapsa cu suspendare, potrivit procurorilor DNA.Astfel, in contextul in care, in primavara anului 2013, Ovidiu Tender era judecat in dosarul "RAFO", instrumentat de DIICOT, in care rechizitoriul a fost intocmit de Bica, omul de afaceri a pus, prin avocatii sai, la dispozitia lui Ionut Florentin Mihailescu, fost ofiter de politie judiciara si consilier al Alinei Bica, documente privind respectiva cauza penala, in scopul consultarii si exprimarii unei opinii, atat de el, cat si de catre Bica, pentru a avea sansa unei solutii favorabile."Avand in vedere relatia existenta intre Mihailescu Ionut Florentin si Bica Alina Mihaela, numitul Tender Ovidiu i-a cerut sprijinul magistratului prin intermediul angajatului si avocatilor sai in vederea formularii unei aparari favorabile inculpatului Tender Ovidiu, luand in considerare ca procurorul Bica Alina Mihaela a fost cel care a instrumentat dosarul si a dispus trimiterea in judecata a acestuia.Pentru sprijinul acordat, in scopul aratat mai sus, Mihailescu Ionut Florentin, angajat al SC Prospectiuni SA, firma detinuta de Tender Ovidiu, a beneficiat de un card emis de Unicredit Bank, in care ii sunt virate diferite sume de bani. De asemenea, din actele si lucrarile dosarului nr. 393/P/2013 a rezultat ca Mihailescu Ionut Florentin si Bica Alina Mihaela au dobandit bunuri imobile (teren), iar, pentru disimularea provenientei acestora, actele de proprietate au fost intocmite pe numele lui Gavrila Stefan si pe numele altor persoane interpuse", precizeaza DNA.