Judecatorii italieni emit mandate de arestare preventive in cazul fostei sefe DIICOT, Alina Bica, si al afaceristului Ioan Bene

Decizia a fost luata de o curte de apel din Italia si poate fi contestata. Hotararea este insa executorie, potrivit Digi 24.Fosta sefa a DIICOT Alina Bica, condamnata definitiv la 4 ani de inchisoare cu executare, a fost prinsa de politisti in Italia. In aceeasi zona din Italia a fost prins si Ioan Bene, condamnat la 6 ani si 2 luni de inchisoare.Politia Romana a anuntat, vineri seara, ca fosta sefa a DIICOT Alina Bica a fost prinsa in Italia. "Cei doi urmariti international sunt in custodia autoritatilor din Italia, urmand a fi prezentati unei instante pentru a dispune asupra executarii Mandatelor Europene de Arestare si asupra predarii catre Romania.Multumim tuturor partenerilor institutionali pentru sprijinul acordat in acest caz. Asigur cetatenii ca Politia Romana va continua activitatea de depistare a tuturor persoanelor care se sustrag. Este doar o chestiune de timp pana ii vom aduce acasa", a declarat Liviu Vasilescu