Elena Udrea se bucură că vechea ei prietenă, Alina Bica, a scăpat de mandatul european: „Acum este liberă să călătorească unde dorește”

Autor: Maria Mora
Duminica, 05 Octombrie 2025, ora 11:45
760 citiri
Udrea și Bica la Paris FOTO joscenzura2014.wordpress.com

Fosta ministră a turismului Elena Udrea susține că decizia Curții de Apel București în cazul Alinei Bica ar trebui să fie o lecție pentru cei care fac „abuz” în justiție. Udrea, veche prietenă a lui Bica, s-a declarat bucuroasă de hotărârea instanței.

„Am văzut decizia, mă bucur pentru ea. Alina Bica şi-a executat pedeapsa în Italia. Nu pot să fiu decât bucuroasă pentru că a reuşit să i se recunoască această executare şi acum este liberă să călătorească oriunde îşi doreşte", a declarat Elena Udrea pentru Observator.

Declarația vine după ce Curtea de Apel București a decis retragerea mandatului european de executare a pedepsei cu închisoarea și mandatul european de arestare emise pe numele Alinei Bica.

„Cred că este o lecție pentru cei care au făcut abuz în justiția din România să nu le mai repete", a adăugat Udrea.

Instanța consideră că pedeapsa de 4 ani de închisoare a fostei șefe a DIICOT a fost executată integral.

Alina Bica a fost implicată, începând cu anul 2015, în mai multe dosare penale, în care mai apoi au fost operate disjungeri față de alți inculpați. Dosarul mitei de la Horia Simu, cel al despăgubirilor ilegale de la ANRP și cel al favorizării oamenilor de afaceri Adriean Videanu și Ovidiu Tender sunt cele trei cauze în care a fost vizată fosta șefă a DIICOT. În primele două, Alina Bica a fost achitată, dar în ultimul a primit o condamnare de 4 ani.

Cumpărături la Paris

În 2014, un site din România a publicat fotografii în care Elena Udrea apărea alături de Alina Bica, la acea vreme procurorul-șef al DIICOT, la Paris, la cumpărături.

Recent, Udrea declară că fotografiile care i s-au făcut la Paris ar fi fost făcute cu implicarea serviciilor secrete din România, dar și cu sprijinul serviciilor franceze.

Întrebată la Antena 3 dacă a aflat cine e autorul fotografiilor făcute la Paris, în care apare alături de Alina Bica, fostă șefă DIICOT, dar și de o altă persoană, Elena Udrea a răspuns că oficial nu a aflat, dar că neoficial știe cine ar fi în spatele pozelor.

”Oficial nu am aflat, dar neoficial știm. Au fost serviciile românești, a fost domnul Coldea, probabil sprijinit de serviciile franceze. Dar nu e vorba doar de fotografii, este vorba de faptul că s-au dat documente despre vizita mea de acolo, care nu se puteau preda oricărui cetățean civil de pe stradă”, a precizat Elena Udrea.

Vizita la Paris a fost una privată, iar în imagini mai apare o persoană despre care se spune că ar fi Ana Maria Topoliceanu, fosta șefă a Companiei Naționale de Investiții.

#Alina Bica, #proces alina bica, #mandat arestare, #Elena Udrea , #stiri politice
