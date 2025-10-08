Motivarea judecătorilor care au decis retragerea mandatului european de arestare emis pe numele fostei șefe DIICOT, fugara Alina Bica

Judecătorii Curții de Apel București (CAB) susțin că fosta șefă a DIICOT, Alina Bica, și-ar fi executat pedeapsa de 4 ani de închisoare primită în România pe teritoriul Italiei, într-o formă echivalentă arestului la domiciliu, potrivit motivării deciziei consultate de G4Media.ro.

Instanța română a interpretat în favoarea Alinei Bica decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) din 4 septembrie 2025, care stabilea că statul emitent al mandatului de arestare – în acest caz, România – trebuie să își dea acordul pentru executarea pedepsei în alt stat membru, respectiv Italia.

Cum a motivat Curtea de Apel București decizia

Potrivit CAB, în lumina hotărârii CJUE, trebuie avute în vedere trei criterii esențiale atunci când se recunoaște executarea unei pedepse într-un alt stat: durata efectivă a pedepsei executate, modalitatea de executare în statul străin și perspectivele de reintegrare socială a persoanei condamnate.

Deși Curtea nu și-a exprimat explicit consimțământul, a recunoscut implicit că Alina Bica și-ar fi ispășit pedeapsa în Italia. În consecință, instanța a dispus retragerea mandatului european de arestare emis pe numele fostei șefe DIICOT.

Cum a fost executată pedeapsa în Italia

Curtea de Apel din Bari a scăzut din cei patru ani de închisoare perioada petrecută de Bica în arest preventiv în România, stabilind o durată de executat de 3 ani, 9 luni și 16 zile.

Forma de executare a pedepsei a constat în arest la domiciliu între orele 21:00 și 7:00, iar în timpul zilei Bica avea obligația de a merge la serviciu. Totodată, îi erau interzise anumite activități și locuri, conform hotărârii italiene.

CAB a apreciat că această măsură „este similară arestului la domiciliu prevăzut în dreptul penal român”, iar durata acestei restricții de libertate trebuie echivalată „zi la zi” cu detenția efectivă. „Analizând regimul juridic al pedepsei, Curtea constată că este similar arestului la domiciliu în dreptul procesual penal român, cu posibilitatea părăsirii domiciliului pentru a merge la locul de muncă (…), măsură preventivă privativă de libertate, a cărei durată se scade din durata pedepsei cu închisoarea, (…) – prin echivalarea unei zile de arest la domiciliu cu o zi din pedeapsă.

Totodată, potrivit Legii nr. 254/2013, și persoanele aflate în executarea pedepsei închisorii, în regim deschis, au posibilitatea de a merge la muncă, zilnic, în afara penitenciarului, neînsoțiți de escortă, cu obligația de a reveni la penitenciar la finalul orelor de lucru.

Astfel, deși forma de executare a pedepsei stabilită de Curtea de Apel din Bari nu este prevăzută expres în dreptul execuțional român, aceasta prezintă forme puternice de similitudine cu măsurile preventive privative de libertate reglementate în dreptul procesual penal român, a căror durată se deduce, zi la zi, din durata pedepsei aplicabile și cu regimul juridic al executării pedepsei în regim deschis.

Pentru aceste motive, Curtea apreciază că durata executată pe teritoriul Republicii Italiene, de 3 ani, 9 luni și 16 zile (rămasă după deducerea unei părți din durata arestului preventiv) a constituit o privare de libertate a persoanei condamnate”, arată CAB.

Argumentul reinserției sociale

În privința reinserției sociale, CAB a preluat raționamentul instanței din Bari, care a considerat că Bica este rezidentă în Italia și are legături solide cu această țară, astfel că executarea pedepsei în România „nu ar fi fost oportună”.

Curtea română a invocat autoritatea de lucru judecat a deciziei italiene, afirmând că nu poate formula o apreciere diferită asupra aceleiași chestiuni juridice.

Retragerea mandatelor de executare

În final, CAB a decis că pedeapsa este executată integral, dispunând retragerea mandatului de executare a pedepsei cu închisoarea (MEPI) și mandatului european de arestare, emise de Tribunalul București în noiembrie 2019, în baza sentinței definitive din 2016 a Înaltei Curți de Casație și Justiție.

„Prin raportare la hotărârea Marii Camere a Curții de Justiție a Uniunii Europene, pronunțată la 04.09.2025, nu mai există temeiuri pentru ca statul român să mențină mandatul european de arestare și formele de executare emise în baza acesteia.

Față de aceste motive, în baza (…), admite contestația la executare formulată de judecătorul delegat în cadrul Biroului de Executări Penale din cadrul Curții de Apel București – Secția a II-a Penală.

În baza hotărârii Marii Camere a Curții de Justiție a Uniunii Europene, pronunțată la 04.09.2025, în cauza C‑305/22, lămurește întinderea și aplicarea deciziei penale nr. (…)/15.05.2025, pronunțată de Curtea de Apel București – Secția a II-a Penală, în sensul că pedeapsa stabilită prin sentința penală nr. (…)/29.11.2016, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secția Penală, în dosarul nr. (…)/1/2015 este executată integral și retrage formele de executare emise pe numele condamnatei: respectiv MEPI (mandatul de executarea pedepsei cu închisoarea – n.r.) nr. (…)/27.11.2019 și mandatul european de arestare nr. (…)/27.11.2019, emise de Tribunalul București – Secția I Penală, în baza sentinței penale nr. (…)/29.11.2016, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secția Penală”, se arată în motivarea CAB.

