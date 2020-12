Avocatul fostei sefe DIICOT, Alina Bica: "Curtea de Apel din Bari a respins extradarea clientei mele, poate executa pedeapsa in Italia"

Prinsa in Italia

Acesta a explicat ca decizia a fost luata de trei judecatori ai Curtii de Apel din Bari."Procuratura Generala a fost de acord cu aceasta solutie, nu s-a opus, practic a cerut impreuna cu noi, apararea, sa fie aplicata aceasta solutie. Astfel, Curtea a admis ceea ce am cerut si noi si Procuratura Generala si asa s-a finalizat procesul privind aceasta extradare.Nu a fost admisa extradarea, dar existand deja o sentinta data, a dat posibilitatea, invocata de Alina Bica, de a o executa in Italia. Daca, intr-un viitor, sentinta nu va mai fi valida, se va vedea atunci. Pentru acum, aceasta este situatia," declara Cristian di Giusto, citat de QMagazine. Anterior, justitia italiana a dat o sentinta similara si in cazul milionarului Dragos Savulescu, condamnat definitiv la 5 ani si jumtate de inchisoare in dosarul Retrocedarilor de pe litoral. In acest caz, Curtea de Apel din Napoli a respins executarea mandatului, a recunoscut sentinta emisa de instanta din Romania, a dispus executarea pedepsei in Italia si suspendarea executarii pedepsei.Reamintim ca in noiembrie 2019, Alina Bica a fost condamnata de catre Inalta Curte la patru ani de inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de favorizare a faptuitorului. De la inceputul anului 2018 aceasta insa a fugit din tara, initial in Costa Rica, impreuna cu buna sa prietena, Elena Udrea , si ea condamnata definitiv la acea data, si ulterior presa a scris ca s-ar afla in Spania.Pe 11 iulie acest an, Alina Bica a fost prinsa in Bari, in trafic , si a fost arestata la domiciliu. In fata instantei, ea a cerut sa execute pedeapsa in Italia."Nu am comis nicio infractiune si am depus un nou recurs in fata Inaltei Curti a Romaniei. Sentinta se bazeaza pe o interpretare foarte particulara a legii, asupra careia a existat un dezacord puternic intre judecatori.Nu fug, dar nu vreau sa ma intorc in Romania, iar daca sentinta este confirmata, va voi cere sa o execut aici in Italia: in Romania exista un singur penitenciar pentru femei si mai mult de jumatate dintre detinute au fost condamnate pe baza investigatiilor efectuate de biroul meu. Sunt o persoana educata, cunosc legea si nu pot merge la inchisoare," a declarat Bica in iulie in fata instantei italiene, potrivit lagazzettadelmezzogiorno.it.