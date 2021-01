Fosta sefa DIICOT, Alina Bica, ramane cu condamnarea de 4 ani de inchisoare pentru coruptie. Inalta Curte respinge recursul in casatie

Minuta completului de 5 judecatori:

Recursul in casatie este o cale extraordinara de atac . Alina Bica se afla in prezent in Italia. Conform avocatului acesteia, Curtea de Apel din Bari a respins cererea de extradare a fostei sefe DIICOT si a decis ca aceasta poate executa sentinta in Italia."Nu a fost admisa extradarea, dar existand deja o sentinta data, a dat posibilitatea, invocata de Alina Bica, de a o executa in Italia. Daca, intr-un viitor, sentinta nu va mai fi valida, se va vedea atunci. Pentru acum, aceasta este situatia," declara, in decembrie 2020, avocatul Cristian di Giusto."Respinge, ca nefondat, recursul in casatie formulat de recurenta inculpata Bica Alina Mihaela impotriva deciziei penale nr. 284 din data de 27 noiembrie 2019 pronuntate de Inalta Curte de Casatie si Justitie, Completul de 5 Judecatori, in dosarul nr. 3067/1/2018. In baza art. 275 alin. (2) din Codul de procedura penala, obliga recurenta inculpata la plata sumei de 200 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare catre stat.Onorariul aparatorului desemnat din oficiu pentru recurenta inculpata pana la prezentarea aparatorului ales, in suma de 160 lei ramane in sarcina statului. Definitiva. Pronuntata in sedinta publica, astazi, 13 ianuarie 2021.Cu opinia separata: In sensul admiterii recursului in casatie formulat de recurenta inculpata Bica Alina Mihaela, casarii deciziei recurate si achitarii inculpatei Bica Alina Mihaela pentru savarsirea infractiunii prevazute de art. 269 alin. (1) din Codul penal, in temeiul art. 16 alin. (1) lit. b) teza I din Codul de procedura penala".