Ministerul Justitiei transmite ca nu este implicat in procedurile de extradare a fostului sau secretar de stat, Alina Bica

Alina Bica a fost secretar de stat in perioada mandatelor anterioare detinute la Ministerul Justitiei de Catalin Predoiu Ministerul Justitiei a transmis, marti, precizari, avand in vedere procedura privind mandatul european de arestare , care se desfasoara in prezent cu privire la Alina Mihaela Bica."Alina Mihaela Bica a fost retinuta de autoritatile italiene in baza mandatului european de arestare emis de Tribunalul Bucuresti. Aceasta are de executat 4 ani de inchisoare in urma sentintei din dosarul in care a fost gasita vinovata pentru favorizarea faptuitorului. In momentul de fata, exista un contact direct intre autoritatea judiciara de emitere a mandatului european de arestare (Tribunalul Bucuresti) si autoritatile italiene. Niciuna dintre parti nu a solicitat, pana la acest moment, sprijin sau asistenta din partea Ministerului Justitiei", a transmis Ministerul Justitiei.Sursa citata a precizat ca, in ce priveste transmiterea documentelor solicitate de partea italiana, informatia primara se afla la instanta emitenta a mandatului european de arestare, adica Tribunalul Bucuresti, "care are o vasta experienta in astfel de proceduri si raspunde rapid si eficient solicitarilor autoritatilor de executare ale mandatelor europene de arestare"."Conform reglementarilor europene in vigoare, Romania aplica dispozitiile Deciziei-cadru nr. 2002/584/JAI din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare si procedurile de predare intre statele membre ale Uniunii Europene transpusa in Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala in materie penala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Atat Decizia-cadru sus-mentionata, cat si legislatia romana de transpunere promoveaza contactul direct intre autoritatea judiciara de emitere si cea de executare, Ministerul Justitiei are atributii limitate, in calitatea sa de autoritate centrala in materia mandatului european de arestare, in sensul de a sprijini fie autoritatea judiciara emitenta a MEA, fie pe cea de executare, la solicitarea acestora, ori de cate ori nu se reuseste transmiterea pe cale directa sau este nevoie sa asiste si sa sprijine autoritatile romane in emiterea si executarea mandatelor europene de arestare", a precizat Ministerul Justitiei.Institutia a mentionat ca reglementarea atributiilor Ministerului Justitiei in cadrul procedurilor privind mandatele europene de arestare emise de catre Romania se regaseste in dispozitiile art. 86. alin. 4 din Legea nr. 302/2004, respectiv:"(4) Autoritatea centrala romana este Ministerul Justitiei. In aceasta calitate, Ministerul Justitiei:(...)b) transmite mandatul european de arestare emis de o autoritate judiciara romana, daca aceasta nu il poate transmite direct autoritatii judiciare primitoare straine sau cand statul membru de executare a desemnat ca autoritate primitoare Ministerul Justitiei;c) tine evidenta mandatelor europene de arestare emise sau primite de autoritatile judiciare romane, in scopuri statistice;d) indeplineste orice alta atributie stabilita prin lege menita a asista si sprijini autoritatile judiciare romane in emiterea si executarea mandatelor europene de arestare"."In cazul de fata, in masura in care ii va fi solicitat sprijinul fie de catre autoritatea emitenta a mandatului european de arestare, fie de catre cea de executare din Republica Italiana, Ministerul Justitiei va actiona conform competentelor care ii sunt atribuite de lege", a mai transmis institutia.Alina Bica, prinsa de politisti in Italia, a fost plasata in arest la domiciliu.