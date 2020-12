Ministrul Justitiei, despre cazurile fugarilor Dragos Savulescu si Alina Bica: "O sa am un dialog cu omologul meu din Italia"

Cele mai cunoscute cazuri sunt ale milionarului Dragos Savulescu, fosta sefa DICIOt, Alina Bica sau fiul sefului LPF Mario Iorgulescu - trimis in judecata dupa ce a provocat un accident mortal.Surprinzator, in cazul lui Dragos Savulescu, condamnare la 5 ani si jumatate de inchisoare cu executare in dosarul Retrocedarilor de pe litoral, Curtea de Apel din Napoli i-a comutat pedeapsa intr-una cu suspendare. Pe de alta parte, Curtea de Apel din Bari a refuzat sa o extradeze in Romania pe fosta sefa a DIICOT , Alina Bica, condamnata in Romania la 4 ani de detentie cu executare pentru favorizarea omului de afaceri Ovidiu Tender."In final, dupa cum stiti, au existat unele situatii in care hotarari judecatoresti pronuntate in Romania au avut un deznodamant poate neasteptat pentru noi, in special in Italia.Si predecesorul meu, domnul ministru Catalin Predoiu a solicitat un punct de vedere in cadrul ministerului, s-a formulat acel punct de vedere, l-am primit in urma solicitarilor pe care, la randul meu, le-am facut si urmeaza in perioada urmatoare sa am un dialog cu omologul meu din Italia astfel incat sa gasim cele mai bune solutii pentru a reglementa aceasta situatie, pentru a le aduce la cunostinta si domniilor lor aceasta problema pe care o avem.Vreau sa va spun doar ca, in general, relatiile noastre sunt foarte bune, relatiile intre autoritati , in marea majoritate a cazurilor nu intervin astfel de probleme si nu putem vorbi de o chestiune sistemica, sunt cazuri punctuale care pentru noi sunt foarte importante pentru ca e vorba de dosare de rasunet, sa spun asa, dar la nivel de sistem nu exista astfel de probleme. In orice caz voi avea acel dialog si va voi tine la curent," declara Stelian Ion.