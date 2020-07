Prima declaratie a Alinei Bica, dupa retinerea sa in Italia: Nu fug, dar nu vreau sa ma intorc in Romania. Voi cere sa execut sentinta aici

Locuieste in Italia de un an

"Acuzele impotriva mea sunt instrumentale, nu am comis nicio infractiune si am depus un nou recurs in fata Inaltei Curti a Romaniei. Sentinta se bazeaza pe o interpretare foarte particulara a legii, asupra careia a existat un dezacord puternic intre judecatori.Nu fug, dar nu vreau sa ma intorc in Romania, iar daca sentinta este confirmata, va voi cere sa o execut aici in Italia: in Romania exista un singur penitenciar pentru femei si mai mult de jumatate dintre detinute au fost condamnate pe baza investigatiilor efectuate de biroul meu.", a declarat Alina Bica in fata judecatorilor italieni potrivit publicatiei Gazeta Romaneasca , care citeaza publicatia italiana La Gazzetta del Mezzogiorno. Potrivit sursei citate Alina Bica locuieste in Italia de aproximativ un an, unde lucreaza ca consultant legal pentru unele companii din zona Brescia. Cu putin timp inainte de carantina, aceasta s-a mutat la Altamura, o localitate situata langa Bari, unde traieste si lucreaza partenerul ei: aici si-a declarat domiciliul si aici politia a gasit-o.Presa italiana scrie ca avocatul fugarei Bica a declarat in fata instantei ca fosta sefa DIICOT vrea sa se apere pe fondul acuzatiilor in fata justitiei italiene. "", a declarat avocatul ei, Cristian Di Giusto din Bari.Magistratii italieni au emis luni 13 iulie un mandat de arestare la domiciliu pe numele fostei sefe DIICOT, Alina Bica, condamnata definitiv in Romania pentru fapte de coruptie. Masura a fost luata pana cand se judeca cererea de extradare.Reamintim ca in noiembrie 2019, Alina Bica a fost condamnata de catre Curtea Suprema la patru ani de inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de favorizare a faptuitorului. De la inceputul anului 2018 aceasta insa a fugit din tara, initial in Costa Rica, impreuna cu buna sa prietena, Elena Udrea , si ea condamnata definitiv la acea data, si ulterior presa a scris ca s-ar afla in Spania.