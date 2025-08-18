Cât a costat rochia de mireasă a Alinei Eremia și ce semnificație au buchetul și dansul mirilor

Alina Eremia și Edy Barbu și-au unit destinele sâmbătă, 16 august, într-o ceremonie de vis desfășurată la Palatul Snagov, înconjurați de familie și prieteni apropiați. Cântăreața a ales două ținute spectaculoase, ambele semnate de Cristina Săvulescu, și a optat pentru cale în buchetul miresei. Pentru dansul mirilor, cuplul a ales o piesă semnată de Teddy Swims.

Alina Eremia, în vârstă de 31 de ani, și Edy Barbu și-au oficializat relația în aer liber, în prezența nașilor lor, Lucian Ștefan Gîtiță, fondatorul Global Records, și soția acestuia.

Alina Eremia a schimbat două rochii

Pentru cununia religioasă, artista a purtat o rochie din dantelă intitulată „The Undone”, evaluată la 8.500 de lei. Ținuta a fost completată de un voal delicat și bijuterii cu diamante. Buchetul a fost simplu, dar elegant, alcătuit din cale albe, flori care simbolizează puritatea, sinceritatea și un nou început, fiind totodată considerate aducătoare de prosperitate și bunăstare pentru familie.

Mai târziu în zi, Alina Eremia a optat pentru o rochie mini strălucitoare, tot semnată de Cristina Săvulescu.

Melodia aleasă pentru momentul dansului a fost „Lose Control” a lui Teddy Swims, o piesă plină de dragoste și emoție, perfectă pentru momentul celor doi.

Seara a continuat într-o atmosferă vibrantă, întreținută de Puya. Printre invitați s-au numărat Amalia Năstase, Antonia, Sore și Minelli. După eveniment, artista a transmis un mesaj încărcat de emoție pe rețelele de socializare.

„Pentru că nu-mi încap în piele de fericire și mi-e greu să mă adun și nu aș putea să fiu succintă pentru că nu-mi ajung caracterele aici pe Instagram ca să descriu tot ce am simțit ieri și cât am plâns de fericire (vedeți minutul 3:00), las aici un video care înglobează toată emoția zilei de ieri și cum se simte să te căsătorești cu sufletul pereche. A fost sublim. A fost ca în povești. Le mulțumim celor care au fost alături de noi și ne-au ajutat să scriem cea mai frumoasă poveste a noastră”, au transmis Alina Eremia și Edy Barbu pe rețelele sociale.

