Alina Eremia și partenerul ei, Edy Barbu, s-au căsătorit. Imagini emoționante de la nunta lor FOTO

Alina Eremia și Edy Barbu au spus „da” sâmbătă, 16 august, după nouă ani de relație. Cei doi s-au logodit la începutul acestui an, iar acum au făcut pasul cel mare către căsătorie.

Detaliile despre eveniment rămân în mare parte private, însă sursele mondene susțin că evenimentul a avut loc la Palatul Snagov, iar nașii au fost Lucian Ștefan Gîtiță, fondatorul Global Records, împreună cu soția sa.

După eveniment, artista a împărtășit pe rețelele sociale primele imagini de la nuntă, dezvăluind și cum a arătat rochia ei de mireasă.

„Marcu 10:9 ‘Deci, ceea ce a unit Dumnezeu, omul să nu despartă!'”, a scris Alina Eremia în dreptul fotografiilor.

Ads

Alina Eremia, detalii despre nunta cu Edi Barbu

De asemenea, într-o postare emoționantă pe Instagram, vedeta a oferit și primele impresii despre ziua cea mare:

„Pentru că nu-mi încap în piele de fericire și mi-e greu să mă adun și nu aș putea să fiu succintă pentru că nu-mi ajung caracterele aici pe Instagram ca să descriu tot ce am simțit ieri și cât am plâns de fericire (vedeți minutul 3:00), las aici un video care înglobează toată emoția zilei de ieri și cum se simte să te căsătorești cu sufletul pereche. A fost sublim. A fost ca în povești. Le mulțumim celor care au fost alături de noi și ne-au ajutat să scriem cea mai frumoasă poveste a noastră”, a scris Alina Eremia.

Ads

Povestea lor de dragoste a început într-un mod simplu, la sala de sport, unde cei doi s-au cunoscut și s-au apropiat treptat, transformând legătura într-o relație amoroasă. Recent, artista a vorbit despre dinamica relației lor:

„Se spune că dragostea te ajută sa înflorești și chiar cred că asta mi s-a întâmplat. Nu există rețetă perfectă. Ne iubim atât calitățile, cât și defectele, comunicăm foarte bine, suntem și foarte buni prieteni, ne distrăm unul în compania celuilalt. Ne alegem în fiecare zi”, a declarat Alina Eremia pentru VIVA!

Ads