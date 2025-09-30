Deputat PNL, despre violența domestică. „Nu e „o problemă între soți”. Este crimă, frică și teroare în propria casă”

Deputatul PNL Alina Gorghiu a declarat marţi, 30 septembrie, în plenul comun al Parlamentului, cu prilejul adoptării Declaraţiei „România fără violenţă domestică”, că violenţa domestică nu e o ceartă, nu e un conflict, nu e „o problemă între soţi”, ci este crimă, este frică zilnică şi este teroare în propria casă, acolo unde ar trebui să fie siguranţă.

Gorghiu mai spune că fiecare lege pe care o amânăm poate însemna o victimă în plus.

”În România, femeile sunt de foarte multe ori bătute, jignite, agresate chiar în faţa copiilor lor. Şi uneori, sunt omorâte în prezenţa copiilor. Copii care rămân cu imaginea groazei, cu o rană pe care nicio terapie nu o vindecă. Violenţa domestică nu e o ceartă. Nu e un conflict. Nu e „o problemă între soţi”. Este crimă. Este frică zilnică. Este teroare în propria casă, acolo unde ar trebui să fie siguranţă”, a spus Alina Gorghiu, în plenul comun.

„Violenţa nu are scuză”

Aceasta a arătat că astăzi, legea pedepseşte sever violenţa domestică.

”Recent, la Curtea de Apel Craiova, un recidivist care a încercat să-şi ucidă soţia a primit 30 de ani de detenţie. Mesajul instanţei este clar: violenţa nu are scuză. Fiecare femeie are dreptul la viaţă şi la siguranţă. Dar nu e suficient. Ca Parlament, nu putem rămâne doar la statistici şi declaraţii. Avem obligaţia să susţinem legi care protejează şi resurse care ajută. Victimele trebuie să ştie că nu sunt singure”, a mai spus ea.

Alina Gorghiu a transmis un mesaj bărbaţilor din România: ”Adevărata putere nu stă în violenţă. Învăţaţi-vă copiii că respectul este forţa adevărată şi arătaţi fiicelor voastre că au dreptul la siguranţă şi demnitate”.

Gorghiu le-a cerut parlamentarilor să prioritizeze proiectele care reduc violenţa, nu să le împingă la coadă.

”Fiecare lege pe care o amânăm poate însemna o victimă în plus. Avem nevoie de resurse continue şi de centre unice unde victimele să primească servicii integrate – juridice, psihologice, sociale. De finanţare reală pentru serviciile sociale. De campanii care să facă cunoscute mecanismele pe care legea deja le oferă: brăţările electronice, ordinele de protecţie, voucherele, compensaţiile pentru victime. Angajatorii pot primi 2.250 de lei pentru fiecare persoană victima a violenţei sau traficului de persoane pe care o angajează. Legislaţie avem. Trebuie însă să monitorizăm aplicarea ei şi să ne asigurăm că aceste instrumente funcţionează zi de zi, în comunităţi”, a spus ea.

Alina Gorghiu a menţionat că avem nevoie şi de parteneriat real cu administraţiile locale.

”La Cluj-Napoca, victimele violenţei domestice primesc sprijin pentru plata chiriei, 300 de euro pe lună în primul an, ca să îşi construiască o viaţă departe de agresor. Asta înseamnă servicii sociale care chiar schimbă destine. Şi avem nevoie de instituţii puternice. Comasarea Agenţiei pentru Egalitate de Şanse cu Agenţia Împotriva Traficului nu trebuie să slăbească protecţia femeilor. Europa ne cere să întărim aceste mecanisme. România trebuie să arate că tratează egalitatea de şanse ca pe o prioritate”, a mai spus Gorghiu.

Ea a subliniat că ”România fără violenţă domestică” nu este un slogan, ci este un angajament şi este un test pentru demnitatea acestei instituţii şi a fiecăruia dintre noi.

