Alina Gorghiu, dupa decizia CCR: "Asa se intampla cand PSD demareaza actiuni politice cu neprofesionisti"

"Asa se intampla cand PSD demareaza actiuni politice cu neprofesionisti, avand ca unic scop linistirea apelor in PSD si iesirea din nefericita neputinta in care se afla cu actuala conducere. Guvernul a avut dreptate sa nu vina in Parlament cu prelungirea starii de alerta, de vreme ce astazi CCR tocmai a spus ca nu era constitutionala nici macar procedura de aprobare in Legislativ a HG de instituire (singura bucurie a vietii care mai ramasese stangii, altfel in pana grava de idei!). Uite pentru ce doreste PSD sa depuna motiune de cenzura si sa arunce in aer toate baricadele impotriva COVI-19", a scris, Gorghiu, joi, pe Facebook Ea evidentiaza ca tocmai Avocatul Poporului a fost cel care a sesizat CCR, "in ciuda traditiei sale de coabitare 'prieteneasca' cu majoritatea parlamentara numai la stanga"."Se pare ca, de data asta, doar pentru PSD nu era evident ca prin aprobarea de catre Parlament a unei hotarari a Guvernului de instituire a starii de alerta se aduce atingere principiului separatiei puterilor in stat, consacrat de art. 1 alin. (4) din Constitutie. O asemenea interventie a puterii legiuitoare in activitatea puterii executive nu are consacrare constitutionala. Si au mai fost nesocotite si dispozitiile ce reglementeaza raporturile Parlamentului cu Guvernul pentru ca procedura supusa CCR reprezinta o forma de control parlamentar asupra actelor Guvernului care nu era prevazuta de Constitutie! Un act administrativ normativ al Guvernului, emis in aplicarea unei legi, nu poate fi convertit intr-un document politic. Se aduce atingere separatiei si echilibrului puterilor in stat, un principiu fundamental al democratiei care nu poate fi incalcat sub nicio forma intr-un stat de drept (un subiect de examen politic picat de PSD in nenumarate randuri!)", a adaugat Gorghiu.Senatorul PNL sustine ca "majoritatea de stanga este in ultima secunda a celui de al 12-lea ceas pentru a adopta o atitudine responsabila fata de tot ce inseamna masurile de protectie pentru populatie"."Stiu ca PSD intra in trepidatii cand bat la usa doua randuri de alegeri, dar hai sa facem abstractie de data aceasta de 'anul electoral' pentru ca romanii chiar au alte asteptari si alte griji! Le cer deci asa: sa inceteze specula politica pe marginea starii de alerta (...), sa nu mai amestece lucrurile si legislatia modificand aiurea legi si ordonante si sesizand CCR fara rost, sa renunte la contestatia absurda la CCR pe care au anuntat-o saptamana trecuta (la necaz!) cu privire la prelungirea starii de alerta, pentru ca nu mai poate duce nicaieri, sa nu mai dea mesaje confuze opiniei publice prin care se contesta masuri de protectie minimale si sa contribuie si ei la iesirea din criza sanitara si la apararea sanatatii oamenilor. Nu cred ca le cer prea mult", a transmis Gorghiu.Curtea Constitutionala a Romaniei a stabilit, joi, ca prin articole din Legea 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Parlamentul cumuleaza functiile legislativa si executiva si se creeaza un regim juridic "confuz" al hotararilor de guvern.