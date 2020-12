Alina Gorghiu exclude orice alianta cu PSD. Mesaj catre USR: "Nu veniti cu conditionari, cu prejudecati"

Senatoarea a exclus orice discutie cu PSD si, in perspectiva unei majoritati "proeuropene, sanatoase si intelepte", le-a transmis un mesaj posibililor parteneri din USR PLUS: la negocieri se vine cu buna-credinta si echilibru, nu cu prejudecati si conditionari."In acest moment, mai important decat cine va fi pe prima pozitie sau a doua va fi posibilitatea de a genera o majoritatea parlamentara in viitorul apropiat, care sa poata duce la un guvern stabil, in parteneriat cu Parlamentul si presedintele. Va trebui sa ne gandim la o solutie, noi cei din PNL . Cheia este la oameni politici care au trecut prin mai multe campanii", a spus Alina Gorghiu, intrebata daca cheia este la UDMR , citata de Digi 24. "Trebuie sa asteptam sa vedem cate mandate va avea fiecare partid , pentru ca in acest moment, cifrele si numarul de mandate sunt lucruri diferite. La PNL se va astepta numarul final, vom vedea cate mandate sunt distribuite PNL si celorlalte partide", a explicat senatoarea."Excludem categoric orice discutie cu PSD pentru viitoarea majoritate parlamentara, ca sa inteleaga lumea foarte bine ca singura lupta puternica in aceasta campanie a fost intre PNL si PSD. Din pacate, prezenta la vot nu a fost cea dorita. O prezenta mai ridicata ar fi fost in avantajul PNL", a adaugat Alina Gorghiu."Sunt convinsa ca vom reusit sa adunam in jurul nostru o majoritate, ca sa dam viitorul guvern, sper eu, cu premier liberal, pentru ca atributul acesta este, conform Constitutiei, in dreptul presedintelui, el are decizia de a desemna un premier. Acel premier are obligatia sa vina cu o formula de guvern sprijinita de o majoritate parlamentara. Eu am convingerea ca in Romania, la acest moment esential, as spune de rascruce, este esential sa reusim sa coagulam o majoritate proeuropeana sanatoasa, inteleapta, care sa dea cat mai repede Romaniei un guvern, pentru ca temele fierbinti sunt multe, iar PNL are solutii pentru fiecare dintre probleme", a aratat Alina Gorghiu."Va trebui sa punem punct scandalului politic si sa gasim resurse, mai ales cei care au simtit nevoia sa capitalizeze electoral atacandu-ne", a spus Alina Gorghiu, intrebata despre faptul ca PNL a fost atacat de USR PLUS in campanie, desi sunt priviti ca cei mai probabili parteneri de alianta."Ne-au atacat de multe ori, dar asta nu inseamna ca nu va trebui sa gasim impreuna formula coerenta si corecta, lasand orgoliile deoparte, pentru a construi impreuna. Daca vom avea tact in discutii, vom ajunge la o solutie buna pentru Romania. Nu va fi usor, iar asta le spun si colegior din USR: daca vor ca o negociere sa iasa cum trebuie, sa putem genera o majoritate sanatoasa, cu un guvern care sa gestioneze lucrurile cum trebuie, atunci nu venim cu conditionari, cu prejudecati, ci cu buna-credinta si echilibru, incercand sa gasim solutii, nu sa punem pe masa ce ne desparte", a punctat reprezentanta Partidului National Liberal.