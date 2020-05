Alina Gorghiu: Nu toti romanii vor primi masti gratuite. Problema va fi transata joi de Guvern

Ziare.

Precizarea vine in conditiile in care Senatul a adoptat, marti, un proiect care prevede ca toti cetatenii vor primi gratis aceste materiale de protectie impotriva coronavirusului.Proiectul a fost initiat de PSD si Pro Romania."PSD in momentul acesta nu are nicio idee sau niciun gand sa fie constructiv, ci e intr-o competitie oarba, as putea spune, cu Guvernul. Va amintesc ca inca de saptamana trecuta Guvernul Orban a anuntat ca va pune la dispozitia categoriilor defavorizate, printr-o hotarare de guvern, un numar de masti, astfel incat sa suplineasca imposibilitatea acestora de achizitionare.Cum anunta Guvernul ceva intr-o saptamana, PSD, prin initiatorii clasici, Ciolacu, Tariceanu, Ponta, depune cate o initiativa legislativa, inmultind cu zece masura respectiva", a declarat Gorghiu la RFI Romania.Amintim ca premierul Ludovic Orban a anuntat, la inceputul lunii mai, ca Guvernul va utiliza Fondul de rezerva pentru a achizitiona masti sanitare pentru persoanele vulnerabile.Senatorul PNL a mai spus ca hotararea de guvern in acest sens va fi discutata in sedinta de joi a Executivului."Veti vedea pe masa Guvernului chiar in aceasta saptamana hotararea de guvern si subiectul va fi transat si rezolvat (...) In momentul in care Guvernul va da hotararea de guvern joi, subiectul ramane deja rezolvat", a adaugat ea.Citeste mai multe despre Alina Gorghiu (PNL): Nu toti romanii vor primi masti gratuite. Problema, transata joi de Guvern pe site-ul RFI Romania