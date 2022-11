Denise Rifai refuza oferta Alinei Gorghiu de a candida la parlamentare pe listele PNL

Prezentatoarea TV Denise Rifai a anuntat, sambata, ca a decis sa nu dea curs invitatiei liderului liberalilor, Alina Gorghiu, de a candida la alegerile parlamentare pe listele PNL, ea precizand ca isi iubeste meseria si ca doreste sa ramana in presa.

"Dupa aproape o saptamana in care am reflectat la invitatia Alinei Gorghiu de a candida la alegerile parlamentare pe listele PNL si urmarind (cu amaraciune la inceput, dar cu mult amuzament pe final) jignirile si chiar disperarea unor colegi din presa, dar si atacurile unor politicieni la adresa mea (cativa, chiar din partidul Alinei...), starnite toate de posibila mea candidatura, cred ca este de datoria mea sa-i multumesc public inca o data Alinei Gorghiu pentru invitatie, dar si sa anunt public decizia pe care am luat-o: aleg sa fac politica, dar tot ca pana acum, in numele telespectatorilor mei, a celor care-mi apreciaza munca si implicarea de zi cu zi.

Le multumesc lor inca o data pentru sprijin, pentru gandul bun si pentru urarile minunate pe care le-am tot primit in aceasta saptamana!", scrie Denise Rifai pe Facebook.

Ea precizeaza ca isi iubeste meseria si a ales sa ramana in televiziune.

"Daca as fi ales listele PNL azi, arta compromisului extrem, a mintitului excesiv, a mainii stranse doar de fatada, a CV-ului 'cazier de dosare penale', etc., ar fi fost chestiuni cu care nu ma puteam acomoda; iar din reactiile politicienilor am ghicit ca nici nu as fi reusit sa jalonez printre toate acestea, sa-mi pot croi macar un minim drum politic de unde sa pot incerca macar sa fac ceva interesant, consistent, pentru tara noastra; sau cel putin, nu acum", mai scrie Rifai.

Prezentatoarea TV spune ca, daca se va realiza o minima reforma a politicului, peste ani ar putea sa intre in politica.

"Multumesc si succes Alinei Gorghiu! O asteapta o lupta grea, miza ei personala este apasatoare, iar oameni curajosi si hotarati in jurul ei, cam putini", incheie Rifai.

In afara de Denise Rifai, liderul PNL i-a facut o propunere similara si Simonei Gherghe, care prezinta emisiunea "Acces Diret" de la Antena 1. Si ea a declinat invitatia Alinei Gorghiu.

