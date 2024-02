Gorghiu - curaj, arunca-te in lupta!

Pentru liberali si mai cu seama pentru unul dintre liderii lor, Alina Gorghiu, jocurile din partid in actualul context politic mai larg ii imping spre o serie de decizii care vor hotari in buna masura modul in care se va scrie viitorul pentru urmatorii 3-4 ani.

Acelasi lucru este valabil si pentru celalalt mare partid - PSD - care se gaseste aproape in aceeasi situatie, mai putin urgenta si presiunea resimtite de liberali.

Cred ca liberalii l-au pierdut deja pe Busoi de candidat la Primaria Bucurestiului, asta in cazul in care partidul isi doreste sa aiba un viitor politic si sa castige alegerile.

Plecand de la premisa asta pozitiva, oricat ar fi fost uns Busoi de Iohannis si de grea ar fi des-ungerea prezidentiala, oricat haos ar fi in legatura cu o alta nominalizare, un lucru mi se pare mai limpede la ei decat la colegii social-democrati.

Daca nu il inlocuiesc rapid pe Busoi cu un nume care sa provoace si sa se plaseze din start cu sanse de castig, oricare i-ar fi contracandidatii, liberalii au mari sanse sa considere ca si pierduta Capitala. Cu toate consecintele care vor urma de aici. Asadar, pe cine va anunta PNL candidat pentru Primaria Bucuresti?

E momentul pentru un nume care sa transmita curaj, cu atat mai mult intr-un moment in care politicienii par sa se ascunda intr-un profil tot mai sters. Aici nu exista prea multe optiuni, iar asta ar putea sa-i ajute pe liberali.

Alina Gorghiu e in pole-position, pentru ca nu ar fi gest de curaj mai mare decat acela in care liderul partidului isi asuma o misiune aparent imposibila.

Semisinucigasa cum ar putea parea, o astfel de candidatura ar enunta macar dorinta PNL de a se bate pentru viitorul sau politic. PSD are macar luxul de a nu avea o astfel de dilema intrucat o candidatura a lui Dragnea la Bucuresti e imposibil de imaginat, asa cum ar fi si o redesemnare a lui Vasile Blaga.

O candidatura a Alinei Gorghiu ar putea fi contracarata de PSD, de dragul imaginatiei, de o Ecaterina Andronescu. Si am avea cel putin o campanie electorala interesanta, in care sa te astepti sa se discute niste teme cat de cat reale.

De ce ar fi atat de importanta castigarea Primariei Bucurestiului? In primul rand, partidul care ia Capitala va lua si-n acest an un cec in alb pentru parlamentarele din toamna. Mai mult, din cauza atat de clamatei reforme care ar trebui sa duca la schimbarea clasei politice, partidul sau candidatul care vor castiga Primaria Bucurestiului isi vor fi asigurat un avans fata de competitori.

Intorcandu-ne in prezent si pana la candidatii independenti, care sunt din start o amenintare pentru orice fel de candidat vor propune cele doua partide mari, PNL si PSD isi tradeaza tot mai mult falimentul care le strabate cu aceeasi intensitate structurile.

E greu de spus care dintre cele doua partide sta mai bine la capitolul resurse umane, intrucat nu stii ce e mai grav: sa anunti o candidatura precum cea a lui Busoi (PNL) sau sa nu poti nominaliza niciun nume care sa aiba sanse reale de castiga competitia (cazul PSD).

Social-democratii nu au stat niciodata bine in Bucuresti si cu exceptia lui Sorin Oprescu, un independent sustinut de pesedisti si apoi de uselisti, partidul nu a reusit niciodata sa castige Capitala. O provocare numai buna pentru acel nou inceput strigat de toata lumea, dar neintuit de mai nimeni. Doar ca oferta reala din PSD e aproape la fel de saraca sau de extravaganta ca si la liberali.

Cele doua mari partide ramase in picioare dupa valul DNA au intr-un fel o minima datorie sa ofere in prima intrecere politica importanta doi candidati pe masura modelului pe care vor sa-l ofere raspuns la schimbarea ceruta de toata lumea.

Ele trebuie sa ofere doi candidati cu sanse in fata unui Nicusor Dan cu care bucurestenii ar putea sa vrea sa se cunoasca mai bine sau unui Traian Basescu iesit din toate canoanele, dar pe care lumea il stie macar ce-i poate pielea.

Cat despre Alina Gorghiu, ar avea ocazia in calitate de candidat la Primaria Bucurestiului, pe langa militantismul pentru alegerile in doua tururi, dupa ce partidul sau a votat pentru un singur tur, sa imbratiseze efectiv principiul cotei de gen si sa deschida lupta politica in 2016, aratand ca merita functia de copresedinte in ditamai partidul.