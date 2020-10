PNL Timis: Alina Gorghiu deschide lista candidatilor pentru un nou mandat la Senat

El a raspuns astfel jurnalistilor care l-au intrebat care sunt realizarile senatoarei PNL , "nefiind de-a locului"."Eu m-am luptat in cadrul PNL Timis cu vechea conducere sa reinstauram democratia in partid, astfel ca orice membru simplu sa se exprime, sa poata critica asa cum ii dicteaza propria constiinta. Nu as comenta realizarile doamnei Gorghiu, pentru ca multi primari au mentionat ajutoare concrete din partea sa, pentru proiectele locale. S-a supus la vot si am cerut sa se ridice in picioare toti cei pe care i-a ajutat. S-au ridicat mai mult de un sfert. Deci realizari concrete exista", a afirmat Alin Nica, intr-o conferinta de presa.Liderul interimar al liberalilor timiseni a mentionat faptul ca el insusi a pledat pentru a nu mai exista "parasutati de la Bucuresti" pe listele candidatilor pentru Parlament, dar nu se pune in discutie cazul Alinei Gorghiu, care "are greutate la Bucuresti"."Eu am luptat sa nu mai fie parasutati de la Bucuresti candidati pe listele pentru parlamentare in Timis. Va asigur ca nu este cazul aici, nimeni nu ne impune niciun candidat pe lista, dar asta nu ne impiedica pe noi (sa sustinem persoana, n.r.), daca vedem ca cineva are greutate la Bucuresti, sa ne reprezinte in Parlamentul Romaniei. Cred ca trebuie sa-i dam incredere, e vicepresedintele Senatului", a explicat Alin Nica.In alta ordine de idei, liderul interimar al PNL Timis a sustinut ca nu are informatii potrivit carora primarul ales al orasului Deta, aflat la cel de-al patrulea mandat, Petru Roman, ar avea probleme de incompatibilitate care sa-i interzica acestuia prezenta si pe lista candidatilor la Camera Deputatilor."Categoric, daca sunt probleme de integritate si noi poate nu am stiut in mod concret atunci cand s-a dat votul (de aprobare a listei candidatilor la parlamentare, n.r.), conducerea nationala va lua masuri. Eu personal nu am informatii despre Petru Roman cum ca nu ar mai putea sa ocupe o functie de demnitate publica. Din cate stiu, Petru Roman ne-a informat pe noi ca a castigat toate procesele cu prefectura, atunci cand a fost vorba de demitere si de incetarea mandatului, dar si cu Partidul Social Democrat, cand a fost vorba despre candidatura domniei sale la Primaria Deta. Instanta este cea care trebuie sa se pronunte. (...). Daca nu va putea sa candideze, atunci Biroul National al PNL nu il va nominaliza pe lista pentru Parlamentul Romaniei", a detaliat Alin Nica.