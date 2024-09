PNL a inregistrat la alegerile parlamentare un esec rasunator, care va impinge Romania intr-o zona de instabilitate politica, marcata de o coabitare conflictuala intre PSD si presedintele Iohannis, iar daca seful statului nu va rezista, nu va avea nici o sansa la al doilea mandat, afirma analistul politic Cristian Pirvulescu.

Intr-un interviu acordat Ziare.com, Cristian Pirvulescu subliniaza faptul ca acesta este "momentul cel mai important al carierei prezidentiale a lui Klaus Iohannis" si spune ca e greu de crezut ca Dacian Ciolos poate fi "salvatorul PNL", mai ales ca el nu este in Parlament.

"In PNL va incepe o lupta foarte dura pe leadership si nu e foarte clar cine va castiga", mai spune presedintele Pro Democratia in interviul acordat Ziare.com dupa demisia Alinei Gorghiu din functia de presedinte al PNL.

Pe retelele de socializare apar diverse comentarii conform carora scorul PNL este cel mai mare scor obtinut de partid dupa 1989. Atunci de ce si-a dat demisia Alina Gorghiu din functia de presedinte?

Sa fim cat se poate de seriosi. PNL actual nu este PNL-ul precedent. Este rezultatul unei fuziuni care a avut loc in 2014, iar daca vrem sa ne raportam la un scor, sa ne raportam la scorul de la primul tur al presedintelui Iohannis, spre exemplu, asa cum ne raportam si pentru a vedea daca PSD a progresat sau nu. Asa constatam ca atunci candidatul PSD la prezidentiale avea 3,8 milioane de voturi, iar acum PSD are 3,5 milioane de voturi. Constatam deci ca bazinul electoral este acelasi, dar a reusit sa il mobilizeze. In ceea ce priveste PNL, bazinul electoral probabil ca este acelasi, dar nu reuseste sa mobilizeze la vot.

De ce? Sunt mai multe explicatii. In primul rand, PNL a aparut in urma fuziunii din 2014 ca un partid prezidential. A reusit sa fie vectorul care l-a propulsat la prezidentiale pe Klaus Iohannis, dar Klaus Iohannis era cel care a mobilizat voturile, nu PNL.

Dupa aceea, PNL a avut o dificila, aproape imposibila, fuziune cu PDL, ceea ce a contat foarte mult in blocarea, de fapt, a structurii operationale a partidului. Luptele interne intre cele doua foste partide adverse au creat foarte multe probleme si acestea au dat nastere la doua miscari centrifuge: una, a fostilor pedelisti in directia PMP, iar cea de a doua a fostilor penelisti in directia ALDE. Daca insumam rezultatele acestor doua partide obtinem 11%, care se adauga la cele 20 de procente ale PNL.

Pe de alta parte, au existat voturi urbane care nu apartineau neaparat PNL, ci unei stari de spirit si pe care acum le-a luat USR.

Practic, conducerea PNL (Alina Gorghiu cu siguranta) nu a reusit sa construiasca o structura organizatorica care sa permita electoratului PNL sa se regaseasca in partid.

Pe de alta parte, sa nu uitam ca PNL s-a complacut in 2015 sa elaboreze impreuna cu PSD legea electorala, legea partidelor, care ar fi trebuit sa favorizeze ambele partide, dar in realitate legile au favorizat PSD. Si era evident de la inceput, pentru ca acest sistem electoral favorizeaza cel mai mare partid.

Este un scor slab, mai ales in conditiile in care intentia lor a fost sa bipolarizeze viata politica romaneasca, sa mearga pe o structura de sistem bipartidist. Nu le-a mers pentru ca e impotriva constructiei politice si culturale a Romaniei. Au vrut, n-au reusit.

Unii comentatori au declarat ca si Dacian Ciolos a avut partea lui de vina in acest esec al PNL. Sunteti de aceeasi parere?

Un partid este o masina de strans voturi. A spune ca Dacian Ciolos este de vina pentru incapacitatea PNL de a strange voturi este o scuza improvizata.

Si presedintele Klaus Iohannis a fost criticat pentru ca nu s-a implicat mai mult in campanie pentru a ajuta partidul caruia i-a fost lider si care l-a adus la Palatul Cotroceni.

Unii ii reproseaza presedintelui Iohannis ca s-a implicat prea mult in campania electorala. Un presedinte, conform Constitutiei, este reprezentantul tuturor romanilor, deci nu trebuie sa se implice. Chiar daca beneficiaza de protectiile de care beneficiaza si parlamentarii, altfel spus are imunitate si independenta opiniilor, totusi, el are o responsabilitate, iar responsabilitatea presedintelui Romaniei este Romania insasi, Romania care este formata din pesedisti, penelisti etc si din cei care nu participa la vot si care reprezinta cel mai important partid al Romaniei, pe care nimeni nu il ia in serios.

Acest "partid" este format din 60% dintre romani care din diferite motive nu participa la vot. Iar a-ti revendica victoria cu o prezenta de 39,4% la vot mi se pare ridicol. Mi se pare ca politicienii romani nu vad, de fapt, care este situatia societatii romanesti.

Spuneti-ne trei lucruri pe care PNL ar fi putut sa le faca pentru a obtine un scor mult mai bun la alegerile parlamentare, dar nu le-a facut.

Ar fi putut obtine un scor mult mai bun daca erau mult mai putin ambigui in ceea ce priveste lupta anticoruptie, pentru ca, sa fim seriosi, o buna parte din alesii PNL au apasat pe frana in campania electorala fiindca sunt de acord cu PSD in ceea ce priveste politicile anticoruptie. De fapt, PNL-ului i-au lipsit niste criterii solide si n-au reusit sa convinga electoratul flotant ca este un autentic partid anticoruptie.

Apoi, PNL-ului i-a lipsit leadershipul, si avea nevoie de un leadership cu experienta. Daca Ciolos poate sa fie un bun administrator, este sigur ca nu avea experienta politica necesara sa conduca un partid spre victorie. Pentru asta era nevoie de un politician cu capacitate retorica, cu capacitatea de a atrage, sustine si mobiliza aparatul de partid si electoratul.

Iar al treilea factor, pe care nu trebuie sa il neglijam, este dezordinea ideologica - doua partide, PDL si PNL, cu doua orientari diferite, care nu au putut gasi niciun numitor comun. Luptele dintre cele doua partide la nivel teritorial au fost nu doar lupte intre grupari de clientela cu orientari diferite, ci si cu viziuni ideologice diferite.

Alina Gorghiu si-a dat demisia din functia de presedinte. Ce urmeaza? Ce alti liberali ar putea prelua conducerea partidului?

Se prefigureaza Dacian Ciolos, solutie de domeniul evidentei de multa vreme. Dar este Dacian Ciolos salvatorul PNL, mai ales ca e in afara Parlamentului? E greu de crezut acest lucru. O problema foarte serioasa este ca le lipsesc liderii. Va incepe o lupta foarte dura pe leadership si nu e foarte clar cine va castiga.

Deja degringolada se vedea de la alegerile locale. De ce PSD a avut capacitate de mobilizare? Pentru ca PSD nu a riscat sa schimbe echipa de profesionisti ai politicii cu amatori. PNL a facut acest lucru si nu a putut mobiliza la vot pentru ca aparatul de partid nu se mobilizeaza daca nu este convins ca are o sansa reala de victorie.

PNL ar fi trebuit sa obtina intre 30 si 35%, faptul ca a obtinut doar 20% este un esec rasunator, care va impinge Romania intr-o zona de instabilitate politica, pentru ca vom intra intr-o perioada de coabitare conflictuala anuntata de Liviu Dragnea inca de duminica seara, in discursul de victorie, si e greu de crezut ca presedintele Iohannis va ceda. Pentru ca daca presedintele Iohannis nu rezista, nu va avea nici o sansa sa mai candideze la al doilea mandat. Acesta este momentul cel mai important al carierei prezidentiale a lui Klaus Iohannis.

Si daca Dacian Ciolos alege sa se inscrie in USR, care i-a deschis portile si cu care, aparent, s-ar potrivi mult mai bine?

Dar ce e USR? E un partid politic, este o miscare, are o ideologie, are mai multe ideologii, va reusi sa aiba o politica coerenta? Sigur, este o stare de spirit, exista o generatie, mai ales din marile orase, educata, care a sprijinit aceasta miscare, dar aparitia USR a dus la criza PNL.

Sunt ei mai profesionisti in politica decat penelistii? Ma indoiesc de acest lucru. Iar iluzia, naivitatea ca se poate face politica cu amatori este foarte riscanta pentru ca asta va intari pozitia PSD.

