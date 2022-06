Gorghiu, despre Ponta: Cand fratele presedintelui era anchetat, i-a cerut demisia. Gura pacatosului adevar graia (Video)

Presedintele PNL, Alina Gorghiu, a amintit ca premierul Victor Ponta i-a cerut demisia presedintelui Traian Basescu cand fratele sau, Mircea, era anchetat, in vara anului 2014, chiar inainte de a fi audiat la DNA si ulterior retinut.

Deputatul PNL a facut afirmatiile in contextul in care cumnatul lui Victor Ponta a fost dus la audieri, la DNA Ploiesti, marti dimineata, intr-un dosar in care sunt implicate si numele mamei si surorii premierului.

"'Aplecarea' asta catre justitie a premierului Victor Ponta nu e nimic nou. Va aduceti aminte ca a fost pe treptele tribunalului de la Arges aparandu-l pe presedintele de atunci al CJ Arges, domnul Nicolescu, momentele din Parlament in care una spunea si alta facea - cu Legea amnistiei. Vorbim de o succesiune ampla de momente in care nu se potriveste ce vrea dl Ponta cu ce spune. E o dualitate ampla de mesaj pe care am avut astazi curiozitatea sa o caut pe Internet.

In ciuda faptului ca mi-am facut un obicei sa nu comentez cazuri care sunt in derulare in Justitie, la momentul la care fratele presedintelui Traian Basescu a fost retinut (...) a avut un discurs foarte solemn si ii cerea presedintelui Basescu sa demisioneze pentru ca e necesar un sacrificiu personal atunci cand vine vorba despre un interes public.

Ca atare, nu poti sa prejudiciezi imaginea statului roman, chiar daca tu nu ai niciun fel de vinovatie in cazul respectiv. Inlocuiti cuvantul 'presedinte' din toata apologia lui Ponta cu cel de 'premier'", a spus Alina Gorghiu, intr-o emisiune la B1 Tv.

"Gura pacatosului adevar graia", a adaugat aceasta, referitor la afirmatiile din 19 iunie 2014 ale premierului.

Ponta, despre cumnatul sau: Legea trebuie sa fie egala pt toti

Prim-ministrul Victor Ponta a evitat sa comenteze, marti, cercetarile pe care DNA le efectueaza in dosarul cumnatului sau, in care sunt implicate si mama si sora sa, dupa ce, in vara anului trecut, premierul a cerut demisia lui Traian Basescu, in cazul acuzatiilor ce i se aduceau fratelui sau, Mircea.

"Nu cunosc si oricum ar fi gresit sa comentez eu cercetarile efectuate de procurori fata de cumnatul meu. Legea trebuie sa fie egala pt toti", a scris, marti, pe Twitter Victor Ponta.

Cumnatul lui Victor Ponta, implicat intr-un dosar de frauda cu fonduri europene - LIVE

In acest caz, cumnatul premierului, Iulian Cristian Hertanu, ar fi implicat intr-un dosar de frauda cu fonduri europene. Acesta a fost adus, marti, cu mascatii la sediul DNA Ploiesti. Surse citate de Romania TV au anuntat chiar ca Hertanu a fost retinut.

Procurorii au desfasurat marti dimineata mai multe perchezitii la una dintre firmele lui Hertanu, SC Exfin SRL, fondata de Cornelia Naum, mama lui Victor Ponta. In prezent, firma este controlata de catre sora si cumnatul premierului, Alexandra si Iulian Hertanu.

Sursele citate spun ca deturnarea de fonduri s-ar ridica la 7,8 milioane de lei, la care s-ar adauga un prejudiciu de 2,5 milioane de lei din evaziune fiscala.

Ponta reactioneaza dupa ce cumnatul si sora lui au intrat in vizorul DNA (Video)

In vara anului trecut, premierul Victor Ponta cerea demisia lui Traian Basescu de la Cotroceni, dupa ce fratele presedintelui intrase in atentia procurorilor. Prin demisie, spunea Victor Ponta, ar apara ideea independentei Justitiei in cazul fratelui sau, Mircea Basescu, si a familiei lui Bercea Mondialu.

"Este un moment in care institutiile statului pot sa dea marele examen al independentei. Ar trebui sa demisioneze imediat", a declarat prim-ministrul, referindu-se la presedintele Basescu, in iunie 2014.

Ponta nu exclude o noua suspendare: Basescu sa demisioneze imediat! (Video)

"Ceea ce a vazut aseara toata tara nu il acuza direct pe presedintele Basescu, dar il acuza pe fratele presedintelui. (...) Orice presedinte european cu siguranta ar demisiona, va dau cazul presedintelui Germaniei, care a demisionat pentru un lucru mai putin grav, desi apoi a fost achitat", a mai spus seful Executivului, adaugand ca "oameni care au facut mult mai putin decat Mircea Basescu sunt acum in fata legii".

