Opozitia saluta amanarea votului pe Codul Fiscal: Coalitia se disociaza de heirupismul lui Ponta

Copresedintele PNL Alina Gorghiu saluta propunerea de amanare a dezbaterii si votului pe cererea presedintelui Klaus Iohannis de reexaminare a Codului Fiscal.

Dupa analiza tehnica de saptamana trecuta, in urma careia Puterea si Opozitia au ajuns la un consens pe masurile noului Cod Fiscal, este normal ca, inaintea votului, sa aiba loc discutii intre liderii politici, sustine Alina Gorghiu.

Codul Fiscal, in Parlament - LIVE

"In urma cu o luna, am facut un apel catre partidele politice pentru o noua abordare a temelor mari, care privesc viitorul Romaniei. Am propus celorlalte forte politice sa iesim din logica electorala si sa adoptam, prin consens politic, decizii pe care niciunii sa nu le putem contesta a doua zi sau anul urmator.

Este imbucurator faptul ca discutiile pe tema Codului Fiscal urmeaza aceasta logica: am inceput cu intalnirea tehnica dintre partide si, asa cum este firesc, continuam cu discutia la nivel politic, cea care va genera consensul pe aceasta tema. Dezideratul de la care pornim: un Cod Fiscal aplicabil cel putin 10 ani. Cu un asemenea obiectiv, acordul intre fortele politice este fundamental", a scris pe Facebook Alina Gorghiu.

Liderul liberal a subliniat ca necesitatea unei discutii politice s-a demonstrat si luni, prin faptul ca acele comisii "parlamentare in care PSD are majoritatea au votat impotriva cererii de reexaminare a Codului Fiscal, deci a intelegerii din urma intalnirii tehnice a partidelor. Cel mai probabil, acelasi lucru s-ar fi intamplat si in plen".

"Remarc cu satisfactie ca pentru prima data Coalitia se disociaza de heirupismul lui Victor Ponta in ceea ce priveste masurile guvernamentale. Am incredere ca aceasta schimbare de atitudine este doar inceputul. Pe masura ce fortele politice vor gasi o cale de discutie si pe celelalte subiecte de interes major, incepand cu salarizarea in sistemul bugetar, populismul prim-ministrului va fi izolat", a conchis Gorghiu.

PSD nu mai vrea sesiune extraordinara

Comentariile acesteia vin dupa ce social-democratii au cerut, luni, in sedinta conducerii coalitiei, o noua runda de discutii intre liderii politici de la Putere si din Opozitie pe tema Codului Fiscal, care sa aiba loc pe 27 august, urmand ca legea trimisa la reexaminare de presedinte sa intre in discutia Parlamentului in sesiunea normala, care va incepe la 1 septembrie.

Codul Fiscal, in Parlament: In ceasul al doisprezecelea, PSD nu mai vrea sesiune extraordinara

Parlamentarii au fost chemati luni din vacanta pentru a dezbate noul Cod Fiscal, subiectul unor aprinse controverse intre Putere si Opozitie in ultimele saptamani.

Luni dimineata, comisiile de specialitate din cadrul Senatului au dezbatut cererea de reexaminare trimisa de seful statului pe Codul Fiscal si si-au spus punctul de vedere in legatura. Senatul ar fi urmat sa dea, incepand cu ora 15:00, un vot pe cererea de reanalizare a proiectului, insa nu se stie daca sesiunea va mai avea loc.

Sesiune extraordinara pentru Codul Fiscal: Luni vine Senatul din vacanta (Video)

