PNL trece la actiune: Vizat este scaunul lui Tariceanu

Copresedintele PNL Alina Gorghiu a sustinut, sambata, ca schimbarea majoritatii la Senat ar putea fi anuntata intr-o saptamana sau doua, ea adaugand ca aceasta este o Camera importanta, care trebuie sa aiba amprenta liberala si la conducere.

"Daca discutam despre incercarea noastra de a schimba majoritatea, probabil ca o sa o anuntam in viitorul..., probabil saptamana viitoare, in doua saptamani, eu mi-as dori sa fie cat mai repede, pentru ca Senatul este o Camera importanta, cred ca aceasta Camera trebuie sa aiba amprenta liberala si la conducere. Acest lucru nu l-am ascuns public, incercam schimbarea presedintelui Senatului, in schimb, as dori sa facem lucrurile inainte si sa vedem cum se va intampla", a afirmat ea.

Intrebata de cate voturi mai are nevoie PNL pentru a schimba majoritatea la Senat, Gorghiu a raspuns ca nu o sa raspunda la "o matematica atat de seaca".

"Nu am sa va raspund in cifre. O sa vedeti in momentul in care o sa depunem solicitarea de schimbare a presedintelui Senatului cate voturi avem in plus si, sigur, lucrurile se vor limpezi", a continuat aceasta.

Chestionata daca PNL l-a informat pe presedintele Klaus Iohannis despre intentia de a obtine majoritatea, Gorghiu a raspuns afirmativ.

"In ceea ce priveste intentiile PNL, sa stiti ca nu au fost deloc oculte, au fost spuse public, l-am informat si pe presedinte despre intentiile noastre. Au fost decizii politice luate in sedintele politice ale PNL. Nimic nu se intampla pe sub masa, nimic nu se intampla ascuns, totul va fi cat se poate de transparent. Da, exista aceasta intentie. Cand se va materializa ea, veti vedea", a mentionat Alina Gorghiu.

