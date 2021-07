Reactia Alinei Gorghiu, dupa ce Orban a declarat ca isi da viata pentru PNL: "O demisie data la timp ar fi fost mai de ajutor"

"Aud ca sunt lideri de partid care spun ca si-ar da si viata pentru partid... Patetic pentru gustul meu. O demisie data la timp, dupa alegeri, ar fi fost mai de ajutor. Cand ti se termina mandatul, nu e sfarsitul lumii. Hai sa nu facem o drama din asta! Nu ajungi sa fii canonizat doar pentru ca vorbesti despre cum te sacrifici. PS: ghiciti voi cine e liderul care se vrea canonizat", a scris Alina Gorghiu duminica pe Facebook Ludovic Orban a afirmat ca a dat si ofera in continuare Partidului National Liberal mintea sa, sufletul, inima, timpul, energia "si chiar si viata mea daca este nevoie". Acesta a mentionat ca nu exista niciun fel de limita in efortul de care e capabil pentru a duce aceasta formatiune pe primul loc. Liderul liberalilor a declarat duminica , la alegerile pentru sefia organizatiei judetene PNL Bacau, ca are capacitatea sa duca PNL spre victorii in urmatorii patru ani"Congresul este alegerea conducerii PNL, in special a presedintelui PNL. Candidez pentru functia de presedinte al PNL pentru ca am convingerea ca impreuna cu dumneavoastra am capacitatea de a duce in urmatorii patru ani PNL spre victorii exact asa cum am condus PNL spre victoriein aproape toate alegerile pe care le-am avut din 2017 pana astazi.Dau PNL, asa cum dau de 30 de ani, mintea mea, sufletul meu, inima mea, timpul meu, energia si chiar si viata mea daca este nevoie. Nu exista niciun fel de limita in efortul pe care sunt capabil sa il fac pentru a duce PNL si Romania acolo unde ii este locul, pe primul loc", a afirmat Orban.Pe de alta parte, deputatul Marius Bodea, de la USR PLUS Iasi, a afirmat ca "alegerile interne din PNL, Sarbatoarea democratiei, s-au transformat intr-o mare Sarbatoare a Rusinii Nationale, ce risca sa arunce in aer guvernarea", el criticandu-l pe liderul liberal Ludovic Orban despre atacul la adresa partenerilor de guvernare despre care a spus ca "parca n-ar fi nascuti aici".