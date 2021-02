Incepe dezbaterea in Senat a proiectului privind Parchetul European: "PSD, inamic declarat al luptei anticoruptie, plange acum in pumni"

Trebuie operationalizat pana in martie 2021

"Moment extrem de important in Parlament pentru operationalizarea Parchetului European (EPPO) in Romania. Se dezbate si se voteaza, in Camera decizionala, proiectul privind Structura de sprijin a procurorilor europeni delegati in Romania, organizata in cadrul Directiei Nationale Anticoruptie. Initiativa Guvernului PNL pe care o dezbatem arata faptul ca autoritatile romane, in indeplinirea obligatiilor asumate prin participare la proiectul EPPO, au initiat o serie de demersuri legislative si institutionale in vederea facilitatii aplicarii Regulamentului in plan national si operationalizarii in Romania a acestei institutii. Stiu ca PSD , inamic declarat al luptei anticoruptie, plange acum in pumni", spune Gorghiu intr-un comunicat transmis, luni.Ea arata ca in "nenumarate situatii" PSD s-a impotrivit, prin vocea liderilor, numirii in functia de procuror-sef al Parchetului European a unui cetatean roman si "s-au straduit sa il decredibilizeze prin diverse declaratii publice, plus demersuri institutionale", dar ca presedintele Iohannis si PNL l-au sustinut. "Astazi avem ocazia sa oferim romanilor si partenerilor externi un alt exemplu pentru modul responsabil in care se legifereaza in acest mandat in domeniul Justitiei (dupa ce, acum doua saptamani, am respins Codul penal si Codul de procedura penala - initiativele lui Dragnea si ale PSD). In evident contrast cu procedurile urmate de PSD si tocmai de aceea trebuie incurajat", mai spune senatorul PNL. Alina Gorghiu precizeaza ca, recent , Comisia Europeana a cerut oficial ca Parchetul European sa fie operational la 1 martie 2021."Este datoria noastra sa ne asiguram ca Romania, in calitate de stat membru al UE, nu intarzie activitatea EPPO. Rolul sau va fi investigarea si urmarirea penala a fraudei impotriva bugetului UE si a altor infractiuni impotriva intereselor financiare ale UE, inclusiv a fraudei privind fondurile UE de peste 10.000 de euro si a cazurilor de frauda transfrontaliera in materie de TVA care implica daune mai mari de 10 milioane de euro.Vom respecta programul de guvernare. Reparam si facem ce trebuie!", afirma senatorul liberal.