Noi tensiuni in coalitie. Alina Gorghiu, ironii la adresa lui Claudiu Nasui: E bine ca anumiti ministri sa invete putina procedura

"E bine ca anumiti ministri sa invete putina procedura. E greu de inteles de ce ministerul Economiei trimite scrisori catre Parlament, pentru amanarea Legii 5G, transmisa in procedura de urgenta de Guvernul din care face parte. Greu de inteles. Ca procedura, pentru ca nu un ministru, ci doar Guvernul, eventual prin Departamentul pentru relatia cu Parlamentul, putea sa ne comunice solicitarea. Dar mai ales politic si strategic, pentru ca stim cu totii cat de important si stringent este acest subiect. Etapele de decizie au fost deja bifate: cea politica, in cadrul Coalitiei, cea de securitate, in cadrul CSAT , cea executiva, in cadrul Guvernului", a scris Alina Gorghiu joi pe Facebook Ea a adaugat ca este greu de inteles de ce Cladiu Nasui a solicitat asa ceva, in contextul in care coalitia a convenit asupra subiectului, iar Guvernul deja a decis aprobarea proiectului de lege privind implementarea retelelor 5G."Cand Guvernul hotaraste ceva, cand coalitia convine asupra unui subiect, un ministru face corespondenta peste aceste decizii? Totusi, e o tema care priveste securitatea nationala. O lege care respecta angajamentele pe care le avem fata de SUA si UE. Sunt convinsa ca proiectul de lege privitor la 5G isi va continua parcursul parlamentar in procedura de urgenta, iar dl Nasui va depune toate diligentele sa comunice rapid notificari, oricarei structuri internationale doreste, ca acest proces este in derulare", a completat Gorghiu.Si premierul Florin Citu a reactionat joi si s-a aratat surprins de decizia ministrului Economiei Claudiu Nasui de a solicita amanarea dezbaterii in Parlament a propunerii legislative care reglementeaza implementarea retelelor 5G, in contextul in care pe 15 aprilie Executivul a aprobat un proiect de lege privind adoptarea unor masuri referitoare la infrastructuri informatice si de comunicatii de interes national si conditiile implementarii retelelor 5G.Ministrul Claudiu Nasui ar fi solicitat, conform unor informatii aparute in spatiul public, amanarea dezbaterii legii privitoare la adoptarea unor masuri care relgementeaza implementarea retelelor 5G. Motivul ar fi fost ca nu este respectata procedura referitoare la trimiterea initiativei legislative in Parlament.