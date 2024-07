Alina Gorghiu susține ipoteza comasării turului 2 de la prezidențiale cu parlamentarele: „Nu avem foarte multe variante”

Ministrul Justiţiei, Alina Gorghiu, a declarat marţi, 2 iulie, că în ședința de coaliție de joi se va discuta inclusiv posibilitatea suprapunerii alegerilor, turul doi de prezidenţiale cu alegerile parlamentare. Liberala a spus că dacă este oportună această suprapunere, va fi decis la nivel politic.

Ea a precizat că, în opinia, este sănătos să avem aceste alegeri suprapuse, comasate, turul doi al prezidenţialelor cu parlamentarele şi a adăugat că în foarte scurt timp vom avea, ca rezultat al discuţiilor, un calendar al acestor alegeri.

”Nu avem foarte multe variante să ne putem juca cu datele pe calendar pentru că avem o legislaţie şi prevederi ale Constituţiei care ne arată că primul tur al alegerilor trebuie să aibă loc în noiembrie iar alegerile parlamentare, dacă nu mă înşel, undeva între 2 şi 21 decembrie. Noi am avut un BPN, am discutat despre aceste alegeri la termen, nu am avansat o zi în care să se deruleze turul 1 al alegerilor prezidenţiale”, a spus vicepreşedintele PNL, Alina Gorghiu, într-o intervenţie la Digi24.

Despre o comasare a alegerilor prezidenţiale cu parlamentarele, Alina Gorghiu a răspuns: ”De ce nu? Pe lege nu avem niciun fel de interdicţie de a comasa aceste alegeri”.

”Înţeleg că această discuţie, sau mă gândesc că această discuţie de joi va ataca inclusiv posibilitatea aceasta a suprapunerii alegerilor, turul doi de prezidenţiale cu alegerile parlamentare. Dacă este oportună această suprapunere, acest lucru va fi decis la nivel politic, la nivelul conducerii coaliţiei. E problema de trei weekenduri sau de două weekenduri în care vom organiza alegeri, dacă vor fi comasate”, a completat ministrul Justiţiei. Ea a subliniat că ”certitudinea de care vorbim acum, este că în foarte scurt timp vom avea, ca rezultat al discuţiilor, un calendar, pentru a avea pedictibilitate în ceea ce priveşte organizarea acestor alegeri”.

Potrivit lui Gorghiu, ”calendarul acesta vine la avizare şi propunerea o să o facă Ministerul de Interne ca urmare a deciziei politice şi este bine că au avut loc aceste consultări”.

”Opinia mea personală, ca om politic, eu cred că este sănătos să avem aceste alegeri suprapuse, comasate, turul doi al prezidenţialelor cu parlamentarele”, a precizat Gorghiu, arătând că PNL, la momentul acesta, nu a luat o decizie. ”Vor merge probabil cu toate argumentele, şi PSD şi PNL, la întâlnirea de joi şi se va decanta o concluzie”, a completat Gorghiu.

