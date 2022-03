Amanta lui Putin a stârnit furia activiștilor din Elveția. 30.000 de semnături pentru expulzarea fostei gimnaste

Mai multe asociații de activiști elvețieni au creat o petiție către autorități pentru a o expulza din țară pe amanta lui Putin, fosta atletă rusă Alina Kabaeva.

În scurt timp, petiția a fost deja semnată de 30.000 de persoane.

Presa internațională susține în aceste zile că fosta amantă a lui Putin ar fi fost trimisă de președintele rus într-o cabană privată din Elveția. Se presupune că Alina Kabaeva are patru copii cu președintele Rusiei, iar aceștia din urmă s-ar afla în aceeași locație.

Activists have created a petition to the #Swiss authorities to expel Putin's mistress, #Russian athlete Alina Kabaeva, from the country.

The petition has already been signed by 30,000 people. pic.twitter.com/d8yUTWMEOS