Amanta lui Putin a găsit o nouă armă de război: ”E la fel de importantă ca un Kalașnikov” VIDEO

Alina Kabaeva, fosta gimnastă care e cunoscută drept amanta lui Vladimir Putin, a avut o apariție publică rară, în care a vorbit despre continuarea războiului din Ucraina cu ajutorul mass-mediei.

Alina Kabaeva, în vârstă de 39 de ani, fostă medaliată olimpică cu aur la gimnastică ritmică, prezidează consiliul de administrație al National Media Group din 2014. Înființată în 2008, NMG se descrie drept cel mai mare holding de media privat din Rusia și gestionează conținut pe diverse platforme.

Comentariile ei despre război au fost făcute la un eveniment aniversar NMG.

„Oamenii noștri au nevoie de acest succes, deoarece informația funcționează astăzi ca o armă de război. Este la fel de importantă ca pușca de asalt Kalașnikov. Și corespondenții de război știu asta. Să muncim”, a declarat Kabaeva.

Putin's alleged lover, Alina Kabaeva, said that Russian media is a weapon of war, equal in importance to Kalashnikov rifle. pic.twitter.com/A5ZNrhN5rf