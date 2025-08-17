Alina Laufer, detalii despre legătura cu fostul ei soț, Jorge: „Nu cred în prietenii după divorț”

Vineri, 15 August 2025, ora 23:31
Alina Laufer este însărcinată cu al patrulea copil FOTO: Instagram/ Alina Laufer

Alina Laufer trăiește de ani buni o poveste de dragoste cu Ilan Laufer, alături de care are doi copii, gemenii Davina și Nathaniel. În această toamnă, familia lor se va mări cu o fetiță. Din prima căsnicie, cu Jorge, vedeta mai are o fiică adolescentă, Karina.

Într-un interviu recent, Alina a discutat deschis despre personalitatea fiicei sale și despre cum se înțelege în prezent cu fostul soț. Întrebată despre relația actuală cu Jorge, tatăl Karinei, aceasta a fost foarte clară, susținând că nu au păstrat o prietenie după divorț.

„Nu suntem amici. Eu nu cred în amiciții după divorț, nu sunt genul acesta, dar avem o relație civilizată, pentru că avem un copil împreună. Și dacă am mai avut ceva să ne reproșăm, am făcut-o în particular, fără să știe nimeni și, cu atât mai puțin, copilul. Noi am avut grijă ca fiica noastră să crească normal, frumos, fără niciun stres. Asta ne-am dorit”, a declarat Alina Laufer pentru VIVA!.

Vorbind despre asemănările dintre Karina și părinții ei, Alina a explicat că, deși în trecut fiica semăna mai mult cu Jorge, lucrurile s-au schimbat.

„Karina semăna cu tatăl ei mai demult, iar acum chiar ea mi-a spus că se regăsește mai mult în mine, cel puțin din punct de vedere fizic. Mai departe, de educație și de cum s-a dezvoltat ea, nu pot să zic că seamănă cu unul sau cu celălalt, pentru că are propria personalitate, văd în ea mai multe calități decât aveam eu la vârsta ei și încerc să i le dezvolt, să fiu lângă ea. Ea e sârguincioasă, se pregătește pentru medicină, învață, e cuminte, nu avem probleme”, a spus vedeta.

De asemenea, Alina Laufer și-a amintit și cum a decurs apropierea dintre Ilan și Karina, încă de la începutul relației lor.

„Karina pe Ilan, da, l-a acceptat de la bun început, avea 3 anișori, totuși, când am început noi să fim împreună, 4 când ne-am căsătorit. Ilan s-a purtat din prima clipă extrem de frumos cu Karina, acesta este și motivul pentru care probabil relația noastră a mers atât de bine de la început, pentru că l-am simțit aproape, atât de mine, cât și de ea, și Ilan are un talent special cu copiii mici, știe să-i cucerească din prima clipă”, a povestit Alina.

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

