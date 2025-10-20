Motivul pentru care Alina Laufer nu-și va boteza fiica: „Avem alte obiceiuri”

Alina Laufer este însărcinată cu al patrulea copil FOTO: Instagram/ Alina Laufer

La o lună de la nașterea fiicei sale, Eden, Alina Laufer a vorbit pentru prima dată despre decizia de a nu o boteza, așa cum s-a întâmplat și în cazul gemenilor Davina și Nathaniel.

Într-un interviu pentru Știrile Antena Stars, Alina a explicat că în religia lor nu au acest obicei, însă probabil vor organiza un eveniment pentru a celebra venirea pe lume a fetiței.

„Nu, la noi nu este botez. Nu există, în credința și în religia noastră (n.red. – la evrei) nu avem botez. Adică nu este taina botezului, dar avem alte obiceiuri și, probabil, o să facem o petrecere, dar când o să fie puțin mai măricică.”

Alina, mamă a patru copii, a povestit și despre alegerea numelui Eden, subliniind că și micuța merită un nume special, la fel ca frații ei: Karina, Nathaniel și Davina.

„Nu ni se potrivea absolut niciun nume de fetiță și când Ilan mi-a citit la un moment dat mai multe nume și a ajuns la Eden, a fost singurul care mi-a făcut inima să tresare”, a mărturisit Alina Laufer.

În februarie 2021, artista a născut prematur gemenii Davina și Nathaniel, fiind nevoită să rămână internată în spital câteva săptămâni.

„Băiețelul a fost cel care a fost mai problematic și a plâns încontinuu timp de patru luni. Nathaniel a fost intubat mult timp și a avut o problemă cu refluxul”, a povestit ea despre acea perioadă.

Ads